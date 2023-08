Mark Zuckerberg deixa briga de CEO e diz que Elon não está falando sério

O bilionário técnico anunciou no domingo que estava jogando a toalha no processo de planejamento, dizendo que estava claro para ele que a EM não estava falando sério sobre brigar … evidenciado, pelo menos aos olhos de Mark, em todas as desculpas que Elon ofereceu para adiar esta coisa.

A coisa do quintal é uma notícia nova – e bastante surpreendente, se for verdade. Mark acrescenta: “Se Elon levar a sério uma data real e um evento oficial, ele saberá como me contatar. Caso contrário, é hora de seguir em frente. Vou me concentrar em competir com pessoas que levam o esporte a sério”.