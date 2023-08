Mark Zuckerberg indica que agora quer luta de MMA com lutador do UFC

Mark Zuckerberg está determinado a lutar no UFC – NÃO com Elon Musk, mas possivelmente com um lutador real do UFC – e agora, Dana White é mais do que insinuar que poderia realmente cair!

Como você sabe, Zuck movimentos são de uma briga com Elon, dizendo na última sexta-feira, “… vou compartilhar detalhes sobre minha próxima luta quando estiver pronto.” Então, ele tem algum plano para sua “próxima luta”.

Ele continuou dizendo: “Quero fazer isso de uma maneira que destaque os atletas de elite no topo de seu jogo”, acrescentando: “Você faz isso trabalhando com organizações profissionais como o UFC ou o ONE para fazer isso bem.”

Zuck disse na segunda-feira: “Vou me concentrar em competir com pessoas que levam o esporte a sério”.

Então, quem são os “atletas de elite” e “pessoas que levam o esporte a sério?” Parece improvável que haja outro Elon por aí – bilionário vs. bilionário – e não faz muito sentido Zuck envolver o UFC para alguma luta amadora com um rando.

Sabemos que Zuck está em comunicação com o Prez Dana White do UFC há mais de um mês e provavelmente muito mais, e Dana tem 500 lutadores em sua lista que adorariam esse tipo de atenção – lutando contra o MZ

Já não tem como o Zuck lutar com um veterano do UFC, mas e um lutador que acabou de entrar na organização?

Entramos em contato com Dana com nossa teoria de ligar os pontos, e aqui está o que ele nos disse … “Eu tenho dito desde o primeiro dia que Mark é um cara muito sério. Ele ama o esporte e está treinando duro. Acredito que ele leva a sério lutando no UFC.”

Observe que Dana recebeu “luta EM o UFC.” Isso mais do que sugere que ele estaria lutando contra alguém do lado de dentro, não do lado de fora.