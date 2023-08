Mark Zuckerberg refuta Elon Musk e quer luta no UFC

Mark Zuckerberg está refutando Elon Musk As afirmações de sexta-feira de manhã … dizendo que nenhum detalhe de sua luta potencial foi finalizado – acrescentando que ele ainda quer Dana White envolvidos no processo.

O chefe da Meta descarregou seu lado da história no Threads na tarde de sexta-feira – apenas algumas horas depois que Musk disse a seus 156 milhões de seguidores do X que um monte de detalhes da futura briga bilionária estava gravado em pedra.

Zuckerberg, no entanto, deixou claro que ainda não concordou com nenhuma dessas estipulações … escrevendo em postagens em seu aplicativo de mídia social, “por favor, assuma qualquer coisa [Musk] diz que não foi acordado.”

“Não estou prendendo a respiração por Elon, mas darei detalhes sobre minha próxima luta quando estiver pronto”, acrescentou. “Quando eu compito, quero fazê-lo de uma maneira que destaque os atletas de elite no topo do jogo. Você faz isso trabalhando com organizações profissionais como o UFC ou o ONE para fazer isso bem e criar um grande cartão.”