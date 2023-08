Mark Zuckerberg revela pedido do McDonalds e dieta de 4k calorias para compensar o treinamento de MMA

Mark Zuckerberg está treinando muito para uma possível luta de MMA com Elon Musk que ele está comendo 4.000 calorias TODOS OS DIAS para evitar aumentar a enorme diferença de tamanho entre os bilionários!

Zuck tem sido arrebentando a bunda treinando com alguns dos melhores lutadores do UFC no mundo… e ainda recentemente revelou que instalou um O octógono está em seu gramado!