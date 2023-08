Mark Zuckerberg teme que Elon Musk desista de sua luta agendada

To potencial confronto entre Mark Zuckerberg e Elon Musk foi lançado na incerteza, já que o primeiro indicou que não está muito esperançoso de que isso aconteça.

Zuckerberg mencionou que propôs uma data para o confronto ao seu rival no Twitter, mas Almíscar ainda não respondeu.

Mark Zuckerberg é esmagado durante treino do UFCMarca English

Os dois homens deveriam se envolver em uma luta na jaula no final deste ano, após uma série de trocas online.

Ambos os indivíduos têm treinado intensivamente para esta partida. Enquanto Zuckerberg diz que está pronto para lutar, sugere que Musk está hesitante.

Mark Zuckerberg tentou marcar uma data para a luta de Elon Musk

Durante uma conversa no Threads, Zuckerberg divulgou que sugeriu 26 de agosto como data para o evento.

“Estou pronto hoje, mas ele não confirmou” Zuckerberg observado.

O octógono do quintal de Mark Zuckerberg

Zuckerberg recentemente compartilhou nas redes sociais que havia construído um octógono em seu quintal, o que não agradou a sua esposa, Priscila Chan.

Em uma história no Instagram, Zuckerberg compartilhou uma troca de texto com sua esposa, revelando sua arena de luta no quintal.

“Eu tenho trabalhado nessa grama por dois anos”, Chan disse depois de um animado Zuckerberg expressou seu entusiasmo pelo octógono.

Enquanto isso, Almíscar revelou que perdeu 12 quilos no ano passado com o uso do medicamento para diabetes Ozempic e jejum.