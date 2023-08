Marko: Verstappen poderia fazer a pole com um AlphaTauri ou um Haas

Emuito fim de semana Max Verstappen mostra seu incrível talento para dirigir na pista.

Ele é o mais rápido, mas também é habilidoso. Na primeira metade da temporada, o holandês venceu dez das doze corridas, oito delas seguidas.

Ele está a caminho de seu tricampeonato e está quebrando recordes porque sabe lidar com tudo que vem pela frente.

Embora seja verdade que o RB19 é imbatível no momento, o piloto também é parcialmente culpado por tudo o que a equipe Red Bull está conquistando. Nesse sentido, Helmut Markoassessor da seleção austríaca, deixa claro Verstappenpotencial ao volante.

Um piloto maduro e vencedor

“Max é único em cada carro. O Max de 2020 não pode ser comparado ao Max de 2023. Ele ganhou uma soberania tremenda. Para mim, o mestre da leitura de corrida sempre foi Lewis Hamilton, a maneira como ele cuida de seus pneus. Max agora igualou ou talvez até melhor, porque ele é mais rápido. Houve um amadurecimento incrível”, enfatiza.

Na corrida, ele só foi derrotado por seu companheiro de equipe, Checo Pérez, em duas oportunidades, na Arábia Saudita e no Azerbaijão. Enquanto isso, na qualificação também se mostra o mais rápido, embora aí seus rivais tenham tido mais algumas chances de ocupar seu lugar.

Ele tem sete pole position em doze possíveis nesta temporada. Ainda assim, Marko está tão confiante em suas qualidades que acredita que pode se classificar em primeiro mesmo com um carro menos competitivo. “Se as condições forem adequadas, ele pode colocar um AlphaTauri ou Haasque é mais um carro de classificação do que um carro de corrida, na pole”, diz ele.

No entanto, no longo prazo, Marko acredita que Verstappen não ficaria feliz em uma dessas equipes, pois é um piloto com mentalidade vencedora: “É difícil dizer quanto tempo ele teria motivação para lutar em um AlphaTauri. diferente. Um dia ele virá e dirá: ‘Obrigado, isso é tudo.'”