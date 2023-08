Marlon Vera: Se Sean O’Malley e eu vencermos no UFC 292, ‘essa luta vai acontecer… o resto dos cinco primeiros podem apenas sentar e esperar’

As apostas não poderiam ser maiores para Marlon “Chito” Vera no UFC 292.

Sua próxima luta contra Pedro Munhoz não apenas representa uma chance de voltar à coluna de vitórias após uma performance decepcionante contra Cory Sandhagen em março, mas ele também tem muito potencial para o evento principal entre o campeão peso galo Aljamain Sterling e Sean O’Malley. .

Neste momento, Vera é a única derrota no currículo de O’Malley e se ele ganhar o título no sábado, isso abre caminho para uma revanche massiva entre os dois rivais.

“Isso é apenas dinheiro ali e eu não deixo dinheiro na mesa”, disse Vera sobre lutar contra O’Malley novamente. “Se formos e vencermos neste sábado, podemos lutar em novembro, dezembro, mês que vem, a qualquer momento. É um ótimo dia de pagamento para ambos e é um negócio.

“Se vencermos no sábado à noite, essa luta vai acontecer. O resto dos cinco primeiros podem apenas sentar e esperar. São negócios.”

Essa declaração pode irritar alguns contendores do peso-galo, mas Vera não está exatamente errada quando se trata de uma luta potencialmente lucrativa com O’Malley que pode vender muitos pay-per-views.

O maior obstáculo para evitar que isso acontecesse seria Munhoz entregar a Vera sua segunda derrota consecutiva ou O’Malley perdendo para Sterling. Quando se trata de sua própria luta, Vera planeja apresentar a Munhoz seu tipo especial de violência, mas ele admite que O’Malley tem uma grande montanha para escalar se ele realmente planeja destronar Sterling como campeão.

“Se falarmos dos últimos 10 oponentes de cada cara, Aljo teve um caminho difícil”, disse Vera. “Ele saiu de um cara que as pessoas não querem muito ver lutar para disputar o cinturão, ganhando o cinturão de uma forma que as pessoas não gostaram. [against Petr Yan] mas ele passou pelo caminho mais difícil. Ele continua ganhando e muitas coisas aconteceram ao longo do caminho. Muita gente achou que ele pegou a decisão com o Yan na segunda vez, aí ele lutou com o TJ [Dillashaw] e TJ foi ferido.

“Muita merda indo para o cara, mas ele continua ganhando. Ele continua mantendo esse cinturão tão bom para ele.”

Quanto ao cartel de O’Malley, Vera não pode contestar a crítica de que ele evitou passar por uma fila de assassinos para conseguir uma chance pelo título no UFC 292 com apenas uma vitória sobre qualquer um classificado entre os 15 melhores pesos galos do mundo.

Na verdade, a vitória de O’Malley sobre Yan em outubro passado é a única vitória que ele mantém contra qualquer um do elenco atual do UFC.

“Eles bateram um recorde de boxe para O’Malley”, disse Vera. “Quero dizer, quando eles me prepararam para lutar com ele pela primeira vez, foi praticamente o primeiro teste dele. Você pode dizer o que diabos quiser dizer, você ainda levou um nocaute técnico, o árbitro ainda me puxou para fora para que eu não causasse muito dano. Quer dizer, você pode dizer o que quiser, mas os fatos estão aí.

“Aí ele lutou com o Munhoz, foi uma cutucada no olho e aí ele foi direto lutar pelo contendor nº 1 contra o nº 1 em Yan na época. Foi atacante contra atacante, mas um é muito grande para o outro cara, então é difícil, mas em termos de estilo foi perfeito para ele. Bom para ele. Algumas pessoas têm que ir um pouco mais difícil do que outras.”

Ainda assim, tudo é possível na luta, mas Vera é honesta o suficiente para admitir que Sterling deve ter sucesso, mesmo que uma vitória de O’Malley seja melhor para sua própria carreira.

“Em termos de papel, Aljo deve vencer”, disse Vera. “Mas é uma luta e se [O’Malley] acerta primeiro – ele soca forte, eu estive na frente dele. Sei que ele tem força, tem boa velocidade, mas o arsenal é muito limitado na minha opinião. Ele é um cara de cada vez e vamos ver se ele realmente pode lutar.

“Mas se ele vencer, minha vida ficará um pouco mais fácil. Eu também posso pular a escada como ele fez e sei que é um negócio, então de qualquer lado, estou bem. Tô focado no f****** Munhoz. Isso é tudo que eu preciso para trabalhar até sábado. Depois disso, daremos um jeito.”