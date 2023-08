Martelo batido! Bolsa Família vai retornar com os pagamentos em poucos dias; veja quando

Falta cada vez menos para a retomada dos pagamentos do Bolsa Família. De acordo com o governo federal, pouco mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do país deverão voltar a receber os saldos em suas contas. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome deu mais detalhes sobre os repasses para este mês de agosto.

Assim como ocorreu nos meses anteriores, os repasses do Bolsa Família devem acontecer nos dez últimos dias úteis do mês. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário atentar para o final do seu Número de Identificação Social. Abaixo, você pode conferir o calendário oficial de pagamentos para este mês de agosto.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Quem poderá receber o Bolsa Família

As regras de seleção do Bolsa Família seguem basicamente as mesmas. Para ter direito ao saldo, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante registrar uma renda per capita de até R$ 218, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Vale lembrar que mesmo as pessoas que cumprem as regras de seleção citadas acima ainda não estão oficialmente garantidas no programa social. É necessário aguardar a seleção do Ministério do Desenvolvimento Social, porque o ritmo de seleção depende diretamente da quantidade de vagas que estão disponíveis naquele determinado mês.

Como saber se vou ser selecionado?

Mas afinal de contas, como é possível saber se você foi selecionado para o programa social? A boa notícia é que não é necessário sair de casa para descobrir esta informação. Basta acessar o app oficial do Bolsa Família, ou mesmo do Caixa Tem para confirmar se você está entre os indicados para o recebimento em agosto.

Também há a opção de ir diretamente ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo e perguntar diretamente a um atendente.



Qual é o valor do recebimento

Assim como nos meses anteriores, em agosto o governo federal vai seguir com os pagamentos de R$ 600 mínimos por família. Trata-se de uma regra que já valia desde o ano passado, e que segue valendo com base em uma Medida Provisória (MP) aprovada recentemente pelo Congresso Nacional.

Contudo, na prática este valor pode variar de acordo com diversos fatores, de modo que várias famílias podem receber mais do que R$ 600, e outras poderão receber menos. Abaixo, listamos algumas situações que precisam ser observadas neste sentido.

Cidadãos que fazem parte de famílias mais numerosas, por exemplo, poderão receber valores maiores dentro do sistema do Bolsa Família.

Além disso, famílias que contam com crianças menores de seis anos e adolescentes menores de 18 anos podem receber adicionais que variam entre R$ 50 e R$ 150. Mulheres gestantes e lactantes também recebem bônus.

Por outro lado, existem também os casos de pessoas que podem receber menos do que R$ 600. É o caso, por exemplo, das famílias que estão na chamada regra de transição. São indivíduos que possuem renda per capita de algo entre R$ 219 e R$ 660. Nestes casos, eles passam a receber apenas metade do que recebiam regularmente.

Também devem receber menos, as pessoas que solicitaram o consignado do Auxílio Brasil ainda no ano passado, e que ainda não concluíram os pagamentos do débito. Neste caso, os abatimentos seguem existindo em agosto, o que pode potencialmente reduzir o valor do recebimento para menos de R$ 600.