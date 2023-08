MARTELO BATIDO! FORD vende fábrica na Bahia para o Governo e pega brasileiros de surpresa

A notícia do encerramento da produção de carros da Ford no Brasil pegou todos de surpresa, principalmente os moradores da região Nordeste, onde a fábrica da empresa estava localizada, mais especificamente em Camaçari, na Bahia. A planta, que já chegou a empregar mais de sete mil pessoas e tinha capacidade para produzir 250 mil carros por ano, agora está vazia e sem atividade.

O fechamento da fábrica da Ford trouxe consequências devastadoras para a região. Além dos empregos diretos perdidos, cerca de 4 mil pessoas que trabalhavam na planta, também houve impacto nas empresas fornecedoras que dependiam da produção da montadora. A notícia foi uma verdadeira tragédia para a economia local.

Negociações com a BYD

Após o encerramento das atividades da Ford na Bahia, surge uma nova esperança para a região. A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams) anunciou um investimento de R$ 3 bilhões no complexo industrial onde antes funcionava a planta da Ford. A empresa planeja instalar três novas fábricas no local, incluindo uma unidade dedicada à produção de automóveis híbridos e elétricos, com capacidade estimada em 150 mil unidades por ano.

Além disso, a BYD também pretende produzir caminhões elétricos e chassis para ônibus, com o intuito de abastecer o mercado das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A terceira fábrica será voltada para o processamento de células de lítio e ferro fosfato, com expectativa de geração de 5 mil empregos.

Compromisso do governo da Bahia

O governo do Estado da Bahia enfatiza que a presença da Ford em território baiano está mantida e independe da reversão da propriedade da fábrica para a administração estadual. A empresa continuará com seu Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Camaçari, empregando cerca de 1.500 engenheiros e especialistas que trabalham em projetos de criação e design de novos produtos para operações globais.

Segundo o governo, a implantação da fábrica da BYD em Camaçari elevará a Bahia a um novo patamar no cenário da indústria brasileira. A chegada desse importante fabricante de veículos elétricos trará uma série de inovações tecnológicas para o estado, impulsionando ainda mais o segmento de veículos elétricos no país.

A nova fábrica da BYD

A fábrica da BYD em Camaçari terá capacidade para produzir seis modelos diferentes de veículos, incluindo um modelo elétrico ainda mais acessível do que o Dolphin, que também será produzido na nova planta. A capacidade máxima de produção será de 150 a 160 mil unidades por ano.



Stella Li, vice-presidente global da BYD, destacou a importância da nova fábrica para a região durante sua visita ao Brasil. Segundo ela, além de atrair um grande fabricante de automóveis, a Bahia conquista a vantagem de sediar um empreendimento voltado para soluções tecnológicas. Os veículos elétricos da BYD têm agregado uma série de inovações nos últimos anos e devem continuar evoluindo.

O futuro da indústria automobilística na Bahia

Com o fechamento da fábrica da Ford e a chegada da BYD, a Bahia passa por uma transformação na indústria automobilística. A aposta em veículos elétricos e híbridos traz uma nova perspectiva para o estado, que poderá se destacar como referência na produção desses modelos.

Além disso, a implantação da fábrica da BYD em Camaçari trará ganhos significativos para a economia local, como a geração de empregos e o desenvolvimento de tecnologia. A Bahia caminha para se tornar um importante polo da indústria automobilística no país, impulsionando a inovação e a sustentabilidade.

Fortalecimento da economia

O encerramento da produção de carros da Ford na Bahia trouxe impactos negativos para a região, mas também abriu espaço para novas oportunidades. A chegada da BYD e seu investimento bilionário no complexo industrial representa uma esperança de recuperação econômica e fortalecimento do setor automotivo no estado.

A nova fábrica da BYD em Camaçari trará inovações tecnológicas, empregos e impulsionará a produção de veículos elétricos e híbridos. A Bahia se posiciona como um importante polo da indústria automobilística no país, contribuindo para a evolução do setor e para um futuro mais sustentável.