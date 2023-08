Mason Greenwood arrasado com saída do Manchester United, atacante busca um time

MO Anchester United anunciou na segunda-feira que Mason Greenwood deixará o clube inglês após concluir uma investigação criminal de seis meses sobre uma suposta tentativa de estupro.

Greenwood, internacional inglês de 21 anos, não joga pelo United desde janeiro de 2022 e seu futuro estava no limbo durante a investigação do próprio clube.

Com comunicado oficial, o Manchester United confirmou imediatamente a saída de Mason Greenwood: “(…) Todos os envolvidos, inclusive Mason, reconhecem as dificuldades para ele reiniciar sua carreira no Manchester United. Portanto, foi mutuamente acordado que seria Seria mais apropriado que ele fizesse isso fora de Old Trafford, e agora trabalharemos com Mason para alcançar esse resultado.”

O jogador de futebol britânico está detido desde o início de 2022 após ser apontado como suspeito de um suposto estupro e agressão a uma mulher. Imagens e um arquivo de áudio foram divulgados na internet como prova do ocorrido. No entanto, as autoridades retiraram as acusações em Fevereiro do mesmo ano.

Greenwood divulgou o seu próprio comunicado ao mesmo tempo que o clube para dizer que é “a melhor decisão para todos nós”, ao mesmo tempo que afirmou que “não fez as coisas” de que é acusado.

Depois de saber que o Manchester United não o queria mais no time, Greenwood ficou arrasado, disse uma fonte anônima ao The Sun.

Greenwood teria tido problemas com Cristiano Ronaldo

Agora, como aponta a imprensa inglesa, o extremo inglês está a ter muitas dificuldades em encontrar equipa. Segundo o The Sun, a sua chegada à Arábia Saudita também seria vetada por Cristiano Ronaldo. Os portugueses se desentenderam com Greenwood após alguns comentários dos ingleses sobre a chegada de Ronaldo ao Al-Nassr. A contratação do inglês parece um grande risco para as equipes.

O avançado britânico comentou a condição física do craque português enquanto jogava pelo Real Madrid, depois mudou-se para a Juventus e depois para a Inglaterra em setembro de 2021.

O comentário veio em março, três meses depois de Ronaldo, 38, assinar com o time saudita Al-Nassr por dois anos e US$ 445 milhões.

Mason Greenwood começará a buscar uma nova oportunidade no futebol e assim retornará aos campos, algo que não fazia desde janeiro de 2022.