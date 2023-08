Matt Brown acredita que Francis Ngannou bate mais forte do que Deontay Wilder, mas não está convencido, ele pode acertar aquele soco em Tyson Fury

Francis Ngannou pode possuir o maior poder de nocaute da história dos pesos pesados, e ele tentará fazer bom uso disso quando enfrentar Tyson Fury em uma luta de boxe em outubro.

O presidente do UFC, Dana White, certa vez comparou o poder feroz de Ngannou ao impacto de ser atingido por um Ford Escort em sua velocidade máxima. Oponentes anteriores como Alistair Overeem, Stipe Miocic e Jairzinho Rozenstruik provavelmente atestariam o efeito de marreta dos socos de Ngannou, que ele tentará traduzir em sua estreia no boxe.

Agora Fury enfrentou muitos nocauteadores durante sua carreira, incluindo três lutas contra Deontay Wilder, que é indiscutivelmente o rebatedor mais forte da categoria peso pesado. Dito isso, o peso meio-médio do UFC Matt Brown argumenta que Ngannou pode realmente gerar ainda mais força do que Wilder, mas isso ainda não significa que ele acertará alguém tão habilidoso e técnico quanto Fury.

“Para ser honesto, eu me inclinaria para Francis apenas por causa de como ele é construído”, explicou Brown em The Fighter vs. The Writer. “Deontay obviamente foi feito para socar, mas ele é muito mais longo. Francis é muito mais musculoso. Aposto numa escala de poder que Francisco provavelmente bate mais forte. Quando você chega ao fim de um dos direitos longos, difíceis e diretos de Deontay, é tão mais difícil que não vai nocautear alguém? É como uma bomba nuclear versus uma maldita bomba atômica. É como um AK versus um AR. Ambos estão matando você.

“Mas obviamente você também precisa acertar esse soco. Funciona muito bem contra caras realmente técnicos até que eles estejam no nível do Tyson Fury. Sim, isso funciona muito bem, mas não faz muito por você quando você tem um cara como Tyson Fury, que pode balançar, tecer e se mover como um garotinho.”

Fury também exibiu um queixo de ferro com incrível resistência durante sua carreira.

Não há melhor exemplo do que quando Fury foi atingido por um soco de Wilder em seu primeiro encontro em 2018. Fury acabou ficando de cara na tela, mas de alguma forma se levantou antes da contagem de 10, o que lhe permitiu continuar.

Se Wilder não conseguiu derrubar Fury com um soco, Brown tem dificuldade em acreditar que Ngannou – ou qualquer outra pessoa – poderia fazer isso, mas coisas estranhas aconteceram.

“Teríamos dito a mesma coisa sobre Deontay Wilder – se ele conseguisse acertar aquele único tiro”, disse Brown. “Bem, ele acertou aquele tiro e Tyson se levantou.

“Francis pode acertar aquele tiro? É melhor que ele bata mais forte do que o maldito Deontay Wilder.

Quase não há chance de Ngannou simplesmente superar Fury, então conectar-se com esse imenso poder realmente pode ser seu único caminho para a vitória. Fora sua capacidade de nocautear, Ngannou estará em desvantagem para Fury em quase todas as outras métricas medidas para o boxe.

Ainda assim, Brown admite que a ingenuidade de Ngannou no boxe pode apresentar alguns problemas interessantes para Fury porque ele está acostumado a enfrentar adversários muito mais experientes.

“A maior vantagem que Francis tem é que Tyson não sabe nada sobre ele como boxeador”, disse Brown. “Ele sabe o que pode fazer como lutador de MMA, mas nunca o viu boxear antes. Ele nunca viu como ele se move no ringue calçado. É apenas diferente.

“Francis vai entrar lá e acertar as coisas? Ele vai começar com um soco? Ele vai apenas jogar feno? Tyson não tem ideia do que realmente esperar aqui e isso é um problema para seu campo de treinamento. Que parceiros de treino ele traz? Que tipo de aparência ele está recebendo? Francis tem todos os vídeos do Fury durante anos e anos de boxe. Nesse aspecto, Francisco tem uma enorme vantagem”.

Uma outra área onde Ngannou pode surpreender Fury se resume à maneira como ele está colocando tudo em seu campo de treinamento para a luta.

Este é o maior momento da carreira de Ngannou e verdade seja dita, ele realmente não tem nada a perder porque está fazendo sua estreia no boxe profissional contra o melhor peso pesado do mundo. Enquanto isso, Fury foi informado repetidamente que ele deveria passar por Ngannou em uma luta de boxe, onde Brown teme que erros possam ser cometidos.

“Posso dizer por experiência própria que minhas piores lutas foram aquelas em que, no segundo em que recebi a ligação para lutar contra o cara, pensei que não teria problema”, disse Brown. “Aqueles que eu sabia que era melhor que o cara. Eu poderia localizar momentos específicos e exatos em que perdi pensando que era muito melhor do que o cara que seria fácil.

“Você não fica tão nervoso. Você tem que ter medo do cara. Você tem que respeitá-lo. Você tem que ir lá sabendo que há uma chance [you could lose] e essa é uma lição difícil de aprender. Infelizmente, aprendi levando um soco e merda. Será interessante ver se é assim que vai acabar para Fury.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotify, iHeartRadio e Costurador