Matt Brown discorda de Dana White pressionando Chris Weidman a se aposentar: ‘Acho que Weidman ainda tem muito mais nele’

Chris Weidman não conseguiu o resultado que queria no UFC 292, seu tão esperado retorno à ação após sofrer uma fratura brutal na perna há mais de dois anos.

Voltar para mais uma luta provavelmente já era uma vitória suficiente, mas o ex-campeão dos médios, de 39 anos, queria vencer – e Brad Tavares tinha outras ideias. Ao longo de três rodadas, Tavares puniu a perna dianteira de Weidman com chutes, o que deixou Weidman mancando muito antes de perder na decisão unânime.

Depois disso, o presidente do UFC, Dana White, implorou a Weidman para encerrar sua carreira, dizendo “Chris, eu te amo, por favor, aposente-se”. Enquanto o retorno de Weidman foi estragado, o meio-médio do UFC Matt Brown discorda dos pedidos de sua aposentadoria, especialmente depois de uma única derrota em que seu oponente claramente tinha a estratégia perfeita para vencê-lo.

“Eu dou crédito a Brad Tavares e espero que Weidman possa voltar e lutar com mais alguns caras”, disse Brown no novo episódio de The Fighter vs. The Writer. “Eu não concordo com Dana. Não acho que Chris precise se aposentar.

“Acho que ele pode voltar e ainda fazer grandes coisas no esporte, só não lute contra o Brad Tavares. O cara é uma péssima combinação para você.

Por toda a conversa sobre Weidman voltando de uma lesão devastadora e mais de dois anos afastado, Tavares não parecia receber muito crédito por executar seu plano de jogo. É por isso que Brown é rápido em apontar que o problema não foi Weidman perder uma etapa, mas sim Tavares fazendo uma atuação brilhante.

“Tudo o que tenho lido no Twitter e as pessoas falando é tudo sobre Chris Weidman e sua perna”, disse Brown. “Eu amo Chris Weidman, saí com ele algumas vezes, cara incrível, mas não ouvi falar de Brad Tavares nessa luta. Acho que Brad Tavares fez a coisa certa e dou mais crédito a ele do que à lesão de Chris Weidman.

“Acho que se a lesão nunca tivesse acontecido, a aparência de Brad Tavares no sábado e a maneira como ele lutou teria vencido aquela luta talvez a qualquer momento da carreira de Chris Weidman. Eu pensei que Brad apenas jogou um plano de jogo perfeito. Aquele pontapé inicial, foi um plano de jogo perfeito. Ele fez isso muito, muito bem.”

Claro, Brown entende que White tem direito à sua opinião, especialmente quando se trata de alguém lutando no elenco do UFC. Mas ele simplesmente não vê evidências suficientes para defender a aposentadoria de Weidman ainda.

Weidman foi inflexível após a luta que planejava competir novamente, e Brown espera que ele tenha uma exibição melhor na próxima vez, quando não voltar de uma longa pausa, sem mencionar o retorno daquela lesão irreal.

“Não sei por que Dana está dizendo isso, mas ele tem direito à sua própria opinião”, disse Brown. “Dana é um cara forte e obstinado. É o que é. Dana, ele gosta de ver os caras dando o melhor de si, principalmente os caras que ele gosta. Ele não gosta de ver os caras indo lá e não dando o seu melhor. É por isso que eu não posso dizer isso [enough] vezes, acho que foi o Brad Tavares.

“Acho que Chris Weidman tinha potencial para jogar muito bem, mas Brad Tavares tirou isso dele. Não era Chris Weidman saindo ferido ou algo assim. Era simplesmente Brad Tavares que estava no ponto naquela noite. Eu ainda penso [Weidman] pode fazer grandes coisas. Acho que ele pode voltar ao top 10. Acho que ele tem isso para fazer isso. Vai ser um caminho muito longo agora.”

Brown espera que Weidman se recupere da derrota e faça uma exibição melhor em sua próxima aparição no UFC. Mas, mais do que tudo, ele simplesmente não gosta que a vitória de Tavares seja de alguma forma descontada, apesar de um excelente desempenho no sábado.

“Acho que as pessoas deveriam parar de falar sobre a lesão de Weidman e acho que Chris diria a mesma coisa”, disse Brown. “Acho que ele se sentaria aqui agora e diria exatamente a mesma coisa.

“Aposto que ele se sentiu bem entrando lá. Aposto que tudo estava certo em seu acampamento e com sua nutrição. Ele tem um [fight] contra um cara que era melhor do que ele naquela noite.

