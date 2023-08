Matt Brown escolhe Jake Paul para vencer, mas avisa ‘se você desacelerar Nate Diaz, ele vai te foder’

Jake Paul tem muitas vantagens em sua luta contra Nate Diaz no sábado.

Enquanto Diaz tem muito mais experiência geral graças à sua carreira no MMA, Paul detém um recorde de 6-1 no boxe profissional com quatro nocautes, além de uma vitória impressionante sobre o ex-campeão do UFC Anderson Silva. Para somar a isso, Paul compete rotineiramente em 185 libras, onde a luta de Diaz acontece, enquanto o veterano do UFC passou a maior parte de sua carreira no peso leve, o que significa que ele abrirá mão de uma quantidade considerável de tamanho e força.

De acordo com o peso meio-médio do UFC e notável entusiasta do boxe Matt Brown, isso dá a Paul a melhor chance de vencer.

“Estou praticamente na mesma página que todos os outros”, explicou Brown em O lutador contra o escritor. “Acho que todo mundo que está assistindo essa luta sabe que Jake é o cara maior. Ele tem uma boa mão direita. Mão direita contra canhoto, essa é a arma de escolha.

“Ele provavelmente vai acertar aquela mão direita algumas vezes. Ele provavelmente vai machucar Nate muito. Provavelmente obterá uma paralisação por TKO.

Dito isso, Brown sabe, ao assistir Diaz lutando nos últimos 16 anos no UFC, que é impossível apenas contá-lo, especialmente com 10 rounds para trabalhar contra Paul.

Com sua agressividade ininterrupta para a frente, a capacidade de aplicar a punição e nunca desacelerar, Diaz aparentemente melhora à medida que ataca seus oponentes ao longo da luta. Se Paul não pode terminar a luta cedo, Brown acredita que Diaz poderia montar um retorno com um ataque de golpe de volume que é semelhante à morte por mil cortes.

“Se ele não [get the knockout] e Nate é capaz de sobreviver às primeiras rodadas, e também vimos Jake gaste – ou talvez não gaste, mas diminua a velocidade, fique um pouco cansado ”, disse Brown. “Se Nate aguentar os primeiros rounds, seguir em frente, fazer uma luta mais longa, 10 rounds, ainda melhor para Nate. Se ele conseguir passar pelas primeiras rodadas e começar a desgastar Jake um pouco, todos nós sabemos o que Nate pode fazer quando ele te desgastar. Se você desacelerar, ele vai te foder.

“Tenho certeza que esse é o plano de jogo para esses dois caras. Jake vai tentar ir lá e bater nele e machucá-lo cedo. Nate vai tentar fazer desta uma longa maratona, uma luta de 10 rounds.”

Por mais capaz que Diaz seja de causar a virada, Brown reconhece que o veterano do UFC tem muito trabalho contra ele nesta luta, e é por isso que ele mantém sua previsão de vitória de Paul.

“Acho que Jake provavelmente pode mantê-lo longe e provavelmente jogar uma grande mão direita, amarrá-lo um pouco, usar seus braços, continuar repetindo isso, enxaguar e repetir indefinidamente”, disse Brown. “É difícil dar uma chance a Nate nesta luta subindo 30 libras.”

Com Paul cimentado como um grande favorito nas probabilidades de apostas, ele será uma escolha popular no sábado, mas isso também aumenta as expectativas para seu desempenho.

Depois de perder uma decisão dividida para Tommy Fury em fevereiro, Paul não pode se dar ao luxo de perder outra luta, especialmente contra um oponente pequeno como Diaz, que nunca competiu em uma luta de boxe profissional até agora.

O mesmo não pode ser dito de Diaz, que está efetivamente jogando com o dinheiro da casa. Como o azarão com status de superestrela, ele é essencialmente à prova de balas, tanto quanto agendar outra luta marcante, independentemente do resultado em sua batalha contra Paul.

“Há muita pressão sobre [Paul]”, disse Brown. “Nate realmente não tem muito a perder.

“Ele provavelmente não é esperado por muitas pessoas para vencer. Ele está indo lá para um dia de pagamento. Provavelmente não se importa muito. Ele é um competidor, então ele quer vencer nesse sentido. Ele é um lutador, então vai querer vencer, mas as apostas são muito maiores para Jake Paul”.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira