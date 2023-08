Matt Brown zomba da última explosão de Conor McGregor: ‘Todo mundo quer vê-lo lutar, menos ele mesmo’

Conor McGregor foi oportunista como sempre no último sábado à noite, quando explodiu com uma série de mensagens nas redes sociais visando Justin Gaethje após sua impressionante vitória por nocaute sobre Dustin Poirier na luta principal do UFC 291.

Enquanto era esperado que ele entrasse em conflito com o colega técnico do Ultimate Fighter, Michael Chandler, em seu retorno, McGregor chamou Gaethje dizendo “Justin, vou te dar um tapa” e se autoproclamando “o verdadeiro ‘BMF’. Em resposta, Gaethje atirou em McGregor, mantendo seu foco principal na busca pelo título dos leves do UFC e acusando o ex-campeão de duas divisões do UFC de usar esteróides enquanto ele estava fora do programa antidoping da promoção.

“Gostei de como Gaethje respondeu”, disse Matt Brown, peso meio-médio do UFC, sobre a situação no último episódio de The Fighter vs. The Writer. “Como ‘eu realmente não me importo com Conor McGregor, eu quero o título.’ Ele disse a coisa certa.”

Como McGregor está fora de ação há mais de dois anos sem data exata de retorno, Brown criticou o superastro irlandês por fazer exatamente o oposto do que o tornou um nome tão grande quando ele chegou ao UFC falando mal e depois apoiando. essas palavras dentro da jaula.

Hoje em dia, Brown vê McGregor falando, mas ainda não andando e o ato está ficando cansativo.

“Conor gosta de estar no centro das atenções”, disse Brown. “Ele gosta que seu nome seja divulgado. Estamos falando sobre isso agora. É isso que Conor faz. Ele sai no centro das atenções e é por isso que muitas pessoas falam coisas negativas sobre ele ultimamente. Porque é isso que ele está fazendo. Ele está falando de suas coisas, fazendo o estilo Dillon Danis. Isso não vai acontecer. Como chegar lá e lutar, mano.

“Neste esporte você só pode falar muito e tem que apoiar. Foi aí que Conor fez seu nome. Entrando lá, falando toda essa merda, fazendo o backup. É por isso que o amávamos. Agora ele está falando merda e sentado em um iate usando cocaína ou bebendo Proper 11 ou seja lá o que for. Ninguém realmente se importa.

Brown reconhece que McGregor pode mudar a narrativa se ele realmente voltar à ação e lembrar ao mundo que ele ainda é um dos melhores lutadores do planeta. Mas agora o relógio ainda está correndo com mais de três anos desde sua última vitória no UFC.

Por mais que McGregor construísse uma reputação agredindo verbalmente sua oposição, ele rotineiramente seguia com uma atuação espetacular na luta que eventualmente se seguiu.

As travessuras da mídia social ainda podem chamar a atenção, mas Brown acredita que McGregor só precisa voltar lá e lutar novamente antes de dizer qualquer outra coisa.

“Queremos ver Conor lutar”, disse Brown. “Quero vê-lo lutar. Você quer vê-lo lutar. Todo mundo quer vê-lo lutar, menos ele mesmo. Ele é o único que não quer lutar. Você tem que aguentar ou calar a boca. Isso é tudo. Você tem que chegar lá e jogar alguns punhos de merda ou essas palavras toda vez que você diz que vai ter cada vez menos impacto e vamos nos importar cada vez menos. Essa é a natureza deste esporte.

“As pessoas se importam menos comigo agora porque não tenho estado ativo este ano. Eu tive minha luta, todo mundo fica louco quando você luta. Depois, as pessoas se importam cada vez menos. Isso é exatamente o que é. Mesmo com a personalidade impetuosa de Conor, todas as coisas engraçadas que ele diz, quero dizer, se ele tivesse um podcast ou algo assim, todo mundo iria ouvir, é claro. Ele é uma grande personalidade e tudo isso. Este esporte é brutal. Há muitos caras lutando agora que todo mundo está assistindo e amando. Você tem que entrar lá e lutar. É isso que as pessoas querem ver.”

McGregor ainda comanda uma audiência, mas Brown percebe uma grande diferença na forma como suas palavras são recebidas agora em comparação com os dias em que ele estava executando duas divisões.

“Não acho que as pessoas se importem tanto com ele”, disse Brown. “É legal, nos dá um pouco do que falar, mas é como se o impacto estivesse diminuindo cada vez mais.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira