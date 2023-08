Mattel contrata jogador por R$21 MIL POR SEMANA; Últimos dias de inscrição

A Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana e o funcionário deve ser muito bom de Uno. O contratado deve desafiar competidores para partida e ensinar quais as regras da nova versão do jogo, o Uno Quatro.

Com uma jornada de trabalho de quatro horas por dia, em Nova York, o felizardo vai ter como responsabilidade maior, ensinar e jogar Uno. Ou seja, o sonho de muitas pessoas em todo o mundo.

Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana

Trabalhar jogando cartas é possível depois do anúncio que a Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana. Então, a vaga anunciada como jogador-chefe de Uno, oferece um salário de U$ 4.444,44, que convertendo ao real é cerca de R$ 21,7 mil por semana.

De acordo com a Mattel, que é a dona de grandes marcas, como Barbie e Hot Wheels, o novo colaborador terá um contrato de um mês. Assim, será o grande responsável por apresentar aos fãs a inovação no jogo, o Uno Quatro.

Saiba o que é Uno Quatro

Esse lançamento da Mattel, o Uno Quatro, nada mais é do que uma versão do jogo clássico, misturado com outro game, o Connect 4. Dessa forma, une a conexão de quatro blocos em uma linha do jogo de estratégia com a combinação de números e cores, muito tradicional do Uno.

A função do jogador-chefe

Entre as funções que devem ser desempenhadas pelo jogador-chefe estão: desafiar os competidores para partidas do novo jogo. Bem como, deve ensinar as regras dessa versão. Para isso, cumprirá a jornada de quatro horas por dia, em Nova York, nos Estados Unidos.

A Mattel divulgou a vaga no dia 1º de agosto e as inscrições vão ser encerradas amanhã, dia 10 de agosto. Então, devem ser feitas pelo site oficial, clicando aqui.

Serão quatro semanas consecutivas de trabalho. Portanto, de 13 a 16/09, 20 a 23/09, 30 a 27/09 e 04 a 07/10. Além das funções já mencionadas, o contratado da empresa deve também participar de transmissões ao vivo feitas pela marca, com outros criadores de conteúdo.

Ser um bom comunicador é um diferencial

Para realizar com louvor as atividades, a marca sugere que é indispensável que o candidato seja um ótimo comunicador. Isso porque, grande parte de suas tarefas envolvem a comunicação como um todo.

O jogador-chefe deve não apenas convencer outras pessoas a jogarem, como também precisa ensiná-las sobre as regras. Portanto, a paciência, calma e educação são pilares fundamentais para garantir o sucesso nesta função.

Ter um bom poder de persuasão também pode ajudá-lo a ganhar destaque no processo. Afinal, você deve convencer outras pessoas de que o jogo é interessante e que elas devem experimentar.

Requisitos para a vaga

O interesse de muitas pessoas aumentou quando souberam que a Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana. Mas, há alguns pré-requisitos para que você possa concorrer. Assim, são eles:

Deve ser cidadão americano e/ou residente permanente nos Estados Unidos;

Precisa ser capaz de ficar sentado por longos períodos;

Bem como, deve ter habilidade física para levantar e carregar itens de 50 libras, montar mesas e tendas nos espaços dos jogos;

Ter mais de 18 anos.

Infelizmente os brasileiros não vão poder aproveitar essa chance de ouro. A não ser que residam permanente nos Estados Unidos.

O contrato de exclusividade com a Mattel

No site em que a Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana, a empresa também informa que o contratado terá uma exclusividade nas parcerias de jogos de marca até o fim do ano.

Também neste período de ativação do Uno Quatro, é preciso que o colaborador seja exclusivo da Mattel. Logo, não pode executar outras funções ou trabalhar para marcas diversas.

Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana: entenda o processo seletivo

É claro que o processo seletivo da Mattel fugiria das tradicionais provas conhecidas no Brasil. Portanto, entre as etapas, estão atividades como postar um vídeo no TikTok, respondendo perguntas sobre o jogo. Por exemplo, qual a sua versão favorita do Uno e a memória mais marcante que tem com o Uno.

Se você cumpre os requisitos da empresa, não deixe de se inscrever. Afinal, não é sempre que a Mattel contrata jogador por R$ 21 mil por semana para jogar Uno e falar com outras pessoas sobre o tema.