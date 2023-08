Mattel procura jogador para promover NOVO UNO com Salário de R$ 21 mil por semana

A Mattel, famosa fabricante de brinquedos, está em busca de um novo funcionário para uma oportunidade única. A empresa procura alguém para ocupar o cargo de “Chefe dos Jogadores de Uno” e promover a nova edição do jogo de cartas Uno. Essa posição é destinada a um jogador apaixonado pelo jogo e disposto a compartilhar sua experiência com o público. Além disso, o salário oferecido é bastante atrativo: R$ 21 mil por semana. A seguir, vamos explorar todos os detalhes dessa incrível oportunidade e como os interessados ??podem se candidatar.

Requisitos e Tarefas

Para se candidatar à vaga de “Chefe dos Jogadores de Uno”, é necessário atender a alguns requisitos básicos. Primeiro, é preciso ser maior de idade e residente nos Estados Unidos, onde o trabalho será realizado. Além disso, é fundamental ser um grande fã do jogo Uno e ter ótimas habilidades de comunicação.

O selecionado para a carga terá diversas responsabilidades relacionadas ao jogo Uno. Uma delas é criar conteúdo para as redes sociais, compartilhando dicas, truques e desafios relacionados ao jogo. Além disso, o “Chefe dos Jogadores de Uno” será responsável por conceder entrevistas e promover a nova versão do jogo, que agora utiliza peças em vez de cartas.

Ademais, outras tarefas incluem desafiar desconhecidos a jogarem o novo Uno, montar mesas e tendas do jogo no local de trabalho, além de levantar e carregar objetos pesados ??de até 22 quilos. É importante ressaltar que o trabalho terá uma carga horária de quatro horas externas.

Processo de Candidatura

Gravação de Vídeo

Os interessados ??em se candidatar para a vaga devem gravar um vídeo se apresentando e respondendo a quatro perguntas qualificadas pela Mattel. As perguntas são as seguintes:

Qual é a sua melhor memória jogando Uno? Qual foi o seu melhor uso do “card reverso”? Por que não devemos ignorar para o cargo de “Chefe dos Jogadores de Uno”? Qual é a sua versão favorita do Uno?

Prazo e Salário

O prazo para envio do vídeo é até o dia 10 de agosto às 23h59, horário de Brasília. Dessa forma, o novo contratado recebe um salário semanal de R$ 21 mil, totalizando R$ 86,7 mil durante as quatro semanas de trabalho.

O Sucesso do Jogo Uno e a Iniciativa da Mattel

O jogo Uno é um sucesso mundial, conhecido por proporcionar diversão para pessoas de todas as idades. Assim, com suas regras simples e partidas emocionantes, o Uno conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Nesse sentido, a Mattel, empresa responsável pela fabricação do jogo, está constantemente buscando maneiras de inovar e promover o jogo para novos públicos.

A iniciativa de contratar um “Chefe dos Jogadores de Uno” surge após o sucesso do filme “Barbie”, dirigido por Greta Gerwig. O filme bateu recordes de bilheteria, arrecadando milhões de dólares em seu fim de semana de estreia. Esse sucesso impulsionou a Mattel a investir ainda mais na promoção de seus produtos, como a nova edição do Uno.

Chefe dos Jogadores de Uno

A oportunidade de se tornar o “Chefe dos Jogadores de Uno” oferecido pela Mattel é realmente imperdível. Além de trabalhar com um dos jogos mais populares do mundo, o selecionado terá a chance de compartilhar sua paixão pelo Uno com um público engajado. Com um salário atrativo de R$ 21 mil por semana, essa é uma oportunidade única para os amantes do jogo Uno. Por fim, se você se encaixa nos requisitos, não perca tempo e envie seu vídeo de candidatura até o prazo estabelecido. Quem sabe você não será o próximo a ocupar essa carga dos sonhos?