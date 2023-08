Max Holloway chocou o Zumbi Coreano que sobreviveu quase no segundo round: ‘O zumbi é um zumbi’

Max Holloway conseguiu o nocaute que sempre quis com sua vitória no UFC Cingapura, mas achou que havia conseguido uma finalização semelhante minutos antes.

Durante um segundo round frenético, Holloway acertou “The Korean Zombie” Chan Sung Jung com um soco que derrubou o veterano peso-pena no chão. Holloway estava convencido de que a finalização estava garantida, mas o árbitro Marc Goddard permitiu que a luta continuasse.

Em vez de punir Jung com mais socos, Holloway aplicou um estrangulamento D’arce e parecia que esse seria o seu caminho para a vitória – até que não foi.

“O zumbi é um zumbi”, disse Holloway sobre Jung na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Cingapura. “Eu juro que o vi parar de respirar. Eu estava dizendo ao Marc [Goddard], ‘Mano, ele saiu!’ Ele começou a mexer os dedos. Eu pensei, ‘Do que ele é feito?’ Ele é estranho. Cara é construído diferente. Ele é um zumbi de verdade.”

Holloway manteve firme a tentativa de estrangulamento D’arce enquanto “The Korean Zombie” rastejava pelo chão da jaula para evitar que o ex-campeão peso-pena do UFC travasse nas pernas, o que teria colocado ainda mais pressão na finalização.

Houve vários momentos em que Holloway sentiu que a luta estava prestes a ser interrompida, porém Goddard continuou informando que Jung não estava inconsciente e que ainda estava lutando para se libertar.

“Ele não estava respirando, respirando, gargarejando, como cada som de alguém sendo sufocado, você pode ouvir e ele estava fazendo isso”, disse Holloway. “Eu estava tipo, ‘Cara, ele está fora’, e Marc disse, ‘Não, ele não está.’ O pescoço do zumbi é feito de borracha, eu acho. Não sei.”

Por mais que quisesse finalizar a finalização, Holloway também teve outro pensamento passando pela cabeça, que acabou o levando a abandonar o estrangulamento D’arce.

“A única coisa que passou pela minha cabeça foi: ‘É melhor que suas costas não se cansem porque você terá que lutar contra esse homem por mais três rounds’”, disse Holloway. “Então, quando nos levantamos, eu pensei, oh meu Deus. Tive que me livrar dos braços, sacudir as costas – OK, estamos prontos para ir.

Embora tenha nocauteado um round depois, Holloway só elogiou “O Zumbi Coreano”, especialmente depois que o favorito dos fãs de longa data anunciou sua aposentadoria do esporte momentos após o término da luta principal do UFC Cingapura.

“Lenda”, disse Holloway. “O cara é um zumbi. Eu acertei-o no segundo, pensei que o tinha eliminado. Ele continuou voltando! Eu estava tipo, oh meu Deus, o que está acontecendo? A próxima coisa que sei é que estávamos no terceiro round e então eu acertei ele no terceiro round e consegui [the knockout]. Ele é apenas uma lenda.

“Foi uma honra ser a última luta dele. Não foi do jeito que ele queria ou que seus fãs queriam, mas era isso que ele queria fazer. Ele queria lutar comigo. Ele queria fazer isso e é assim que você sabe que esse homem é uma lenda. Ele fez isso. Ele queria a luta. Ele queria isso na Ásia. Não tenho nada além de amor por ‘The Korean Zombie’”.