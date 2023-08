Max Holloway feliz por dissipar o apelido de ‘Pillow Holloway’ com nocaute no UFC Cingapura

Max Holloway tem um dos currículos mais impressionantes de qualquer lutador da história do UFC, mas ainda tinha algo a provar em sua luta contra o “Zumbi Coreano” Chan Sung Jung.

Apesar de possuir uma longa lista de vitórias sobre ícones do MMA, incluindo várias finalizações de cair o queixo ao longo do caminho, o ex-campeão peso-pena ficou um pouco incomodado porque sua reputação foi construída principalmente em torno de um ataque de trocação de volume essencialmente anunciado como uma “morte por mil cortes”. ” estilo. Holloway frequentemente corta e corta seus oponentes, mas ele nunca garantiu um nocaute enfático com um soco até a luta principal do UFC Cingapura, no sábado.

“Eu precisava finalizar”, disse Holloway na coletiva de imprensa pós-luta. “Eu estava precisando de um. Qual o melhor lugar para fazer isso [than where I started] minha sequência de 12 vitórias consecutivas antes de conquistar o título, aqui em Cingapura. Este foi meu primeiro KO. Foi fantástico. Algo estava no ar.

“O povo de Lahaina, Maui, me deu seu poder na mão direita. Eles me chamam de ‘Travesseiro Holloway’. Eu estava tipo, ‘OK, tanto faz.’ Acho que hoje tínhamos pedras na fronha. Foi bom.”

Embora a luta obviamente tenha terminado a seu favor, Holloway ainda não tinha nada além de elogios pela maneira como “O Zumbi Coreano” veio atrás dele naquela que foi a última luta da carreira de Jung. Imediatamente após o término do evento principal, Jung anunciou sua aposentadoria do esporte – e Holloway estava orgulhoso de servir como seu oponente final.

“Acho que ele sabia exatamente o que precisava ser feito”, disse Holloway. “Acho que ele sabia qual era o trabalho. Era matar ou morrer. Tive sorte de estar por cima do outro lado. Nós dois jogamos a mão direita. O meu pousou um pouco mais rápido. Meio segundo mais lento, quem sabe, ele pousa primeiro, o que teria acontecido? Não sei se eu teria comido ou se muita coisa poderia ter dado errado.

“Acho que o machuquei bem no segundo round. Entre o segundo e o terceiro, ele estava sentado lá e dizia: ‘Não vou perder cinco rounds’ [fight], vou morrer na minha espada’, e foi isso que ele fez. É por isso que as pessoas adoram ‘The Korean Zombie’. Ele é uma lenda em todos os aspectos do esporte.”

A vitória no sábado marca a segunda vitória consecutiva de Holloway desde que sofreu a terceira derrota para o atual campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski.

Parece improvável que Holloway garanta uma quarta luta com Volkanovski tão cedo, mas ele não se intimida com seu objetivo de longo prazo de reconquistar o título dos 145 libras – e talvez até buscar mais campeonatos do UFC ao longo do caminho.

“Continuo lembrando esses gatos”, disse Holloway. “As pessoas continuam caindo. As pessoas continuam esquecendo. Só vou completar 32 anos em dezembro. Estou com vocês desde que era um bebezinho. Espero que vocês não estejam enjoados de mim, mas não vou a lugar nenhum por muito tempo. Acostume-se com isso.

“Dizem que seus melhores anos são por volta dos 30 anos. Você realmente não ganha força de homem adulto antes dos 30 e poucos anos. Então me sinto ótimo. Quero reconquistar o título. Quero defendê-lo várias vezes e, depois disso, talvez até subir um ou dois pesos para conseguir mais títulos. Veremos o que acontece. Tudo é possível.”

Embora Holloway claramente não vá a lugar nenhum a não ser voltar à academia para se preparar para sua próxima luta, ele já cimentou um legado que será lembrado muito depois de ele deixar o esporte.

Mais do que tudo, é isso que ele quer para sua carreira, à medida que continua somando um recorde de MMA que começou a construir quando ainda era adolescente.

“[I want to be remembered as] Uma lenda. Tipo, como [‘The Korean Zombie’] é lembrado”, disse Holloway. “Um cara que transcendeu o esporte, que mudou o esporte e que faz história. Um cara que as pessoas perseguem quando estou muito longe desse esporte. Estabelecendo recordes e metas.

“Eu só quero ser esperança. Esperança para a próxima geração, para as pessoas que estão inspiradas a fazer o que quiserem. Não só neste esporte. Se você quer ser ótimo, quero que os caras pensem: ‘Esse cara me inspirou a fazer algo ótimo’. Mesmo que não seja uma luta, é outra coisa. Só seremos uma boa pessoa se deixarmos este mundo melhor do que quando estávamos aqui. Se eu pudesse mudar a vida das pessoas, essa seria a coisa número 1.”