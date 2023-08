Max Holloway fica emocionado com os incêndios florestais no Havaí: ‘Parece um pouco mais pesado agora’

Max Holloway está lutando por muito mais do que ele mesmo neste fim de semana.

No sábado, Holloway enfrenta o “Zumbi Coreano” Chan Sung Jung na luta principal do UFC Cingapura. Mas enquanto seu corpo estiver em Cingapura, o coração de Holloway estará de volta ao Havaí, já que no início deste mês o estado sofreu um dos desastres naturais mais mortais da história americana, quando incêndios florestais devastaram a área de Lahaina, destruindo a maior parte das propriedades e matando pelo menos 115 pessoas. pessoas, com mais de mil ainda desaparecidas. É um desastre que levou Holloway às lágrimas quando questionado sobre isso no media day pré-luta.

“Vocês viram como tudo aconteceu, como o povo Lahaina foi decepcionado pelo Estado, pelo governo. Mas a comunidade do Havaí se adiantou”, disse Holloway. “As pessoas intensificaram-se, os havaianos intensificaram-se, e depois dos havaianos intensificaram-se, o mundo intensificou-se. Vocês estão vendo tudo, pessoas ajudando – o UFC está ajudando com ‘UFC ama o Havaí’ e assim por diante. É apenas uma coisa difícil. Acabei de compartilhar minha história sobre como algumas pessoas acabaram falecendo.

“É simplesmente difícil, cara.”

Natural de Waianae, Holloway representou o Havaí durante toda a sua carreira no UFC e ganhou o Forrest Griffin Community Award do UFC em 2021 por seu trabalho de caridade, em particular por seus esforços no Havaí, onde arrecadou dinheiro e serviu como embaixador global do Havaí e Maui Foodbanks após a pandemia de COVID-19. E embora Holloway quase certamente contribua para o esforço de recuperação após o término da luta de sábado, na noite da luta o ex-campeão peso pena do UFC diz que pretende representar as pessoas atualmente afetadas pelos incêndios.

“Esses caras são os verdadeiros heróis agora”, disse Holloway. “Eles estão passando por isso, e minha música de greve será uma dedicatória a eles, e eles disseram que deveríamos usar o vermelho para solidificar aqueles caras que estão no fogo e passando por isso. Na verdade, vou usar vermelho pela primeira vez na minha carreira no UFC. Tenho usado o universal preto e consegui o vermelho para o short. Muitas coisas. Sempre vou lá com o Havaí nas costas, mas agora parece um pouco mais pesado.”

Além do peso emocional da tragédia no Havaí, Holloway também terá que enfrentar as expectativas neste fim de semana. “Blessed” é um favorito proibitivo em relação a Jung, com muitos especialistas descartando Jung totalmente após sua recente derrota para Alexander Volkanovski. Holloway não concorda, porém, e como esta é supostamente a última luta da carreira de Jung, o havaiano acredita que terá uma grande luta no sábado.

“Você é tão bom quanto sua última luta”, disse Holloway. “Não é como basquete ou beisebol, onde quer que você vá, você pode ter um jogo de folga e três dias depois você pode sair. Isso, você tem uma noite de folga, não luta três meses, quatro meses se tiver sorte. Às vezes mais cedo, mas isso se você tiver muita sorte. Mas no final das contas, acredito que se eu estivesse saindo da minha luta com o Volk e ele estivesse saindo da luta com o Volk, isso seria muito diferente. As negociações seriam muito diferentes. As negociações seriam sobre: ​​’Esta é uma luta de aposentadoria para os dois caras’. Veremos o que acontece.

“No final das contas, é o que é. Eu não me importo. Acho que falta um ano e quatro meses para que o Korean Zombie seja lançado, então estou esperando o melhor Korean Zombie que existe. Ele teve um ano e quatro meses para se curar, para ficar saudável, para melhorar como atleta, para melhorar como pessoa, ponto final, e ele conseguiu colocar todos os seus assuntos em ordem. Veremos. Acho que um perigoso ‘Zumbi Coreano’ vai aparecer no sábado à noite e estou ansioso por isso.”