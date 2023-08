Max Holloway manda o Zumbi Coreano para a aposentadoria com um nocaute violento no UFC Cingapura

Max Holloway deu as boas-vindas à guerra com o “Zumbi Coreano” Chan Sung Jung na luta principal do UFC Cingapura e foi exatamente isso que ele entregou.

O ex-campeão dos penas, que lutava com o coração pesado devido aos trágicos incêndios florestais em seu estado natal, o Havaí, teve uma atuação clássica ao enfrentar Jung desde o primeiro segundo da luta até o último. Foi no terceiro round que os lutadores decidiram jogar a cautela ao vento e começar a atacar uns aos outros com socos.

Foi aí que Holloway lançou uma mão direita violenta que girou “The Korean Zombie” e o mandou de cara para a tela com o árbitro imediatamente correndo para parar a luta. O fim veio com apenas 23 segundos no terceiro round, com Holloway eventualmente ajudando Jung a se levantar antes de levantar a mão na frente de uma multidão barulhenta em Cingapura.

“Desista de ‘Zumbi Coreano’, a porra da lenda desse cara!” Holloway gritou. “Ele é ‘O Zumbi Coreano’ por uma razão. Tive sorte de minha mão direita pousar antes da dele.

Foi um ritmo frenético durante toda a luta com “The Korean Zombie” apenas entrando no bolso e lançando bombas em Holloway durante quase todas as trocas. Depois de um primeiro round certeiro, Holloway avançou no segundo e acertou Jung com um golpe forte que o jogou no chão.

Em vez de prosseguir com os socos, Holloway se virou para ir embora, mas a luta continuou, o que o levou a agarrar um estrangulamento D’arce. Embora a finalização estivesse próxima, Jung sobreviveu e isso realmente lhe permitiu tempo suficiente para se recuperar e se levantar novamente.

Entre os rounds, Jung pareceu decidir que jogaria tudo e a pia da cozinha em Holloway para iniciar o terceiro, o que gerou uma briga violenta entre os lutadores. Com os dois martelos balançando um contra o outro, foi a mão direita devastadora de Holloway que terminou como um nocaute com o rosto de “The Korean Zombie” plantado na tela, o que levou à paralisação do árbitro Marc Goddard.

Em seguida, Jung tirou as luvas e por meio de seu tradutor anunciou que se aposentaria do esporte.

“Vou parar de lutar”, disse Jung. “Sempre tive como objetivo ser campeão quando comecei no esporte. Não estou aqui para ficar em terceiro, quarto ou quinto lugar. Eu tentei o meu melhor para me preparar para Max Holloway. Eu realmente acreditei que poderia vencê-lo, mas acabei falhando, então acho que não tenho mais oportunidade. Acho que vou parar de lutar.”

Quando Jung deixou o octógono com sua música “Zombie” do The Cranberries ecoando por toda a arena, ele começou a chorar enquanto cumprimentava seus entes queridos que esperavam por ele. Ele se aposenta com um recorde geral de 17-8 e tem a reputação de ser um dos lutadores mais queridos de todo o elenco do UFC.

Enquanto isso, Holloway também ficou emocionado ao dedicar sua luta às pessoas em casa, no Havaí, após os horríveis eventos que aconteceram lá nas últimas semanas.

“Não posso nem falar sobre a luta agora”, disse Holloway. “A única coisa em que penso é Lahaina, Maui. Este é para vocês. Se vocês puderem, por favor no Instagram, compartilhem para o mundo e ajudem meus colegas havaianos. Isso realmente significa muito.”