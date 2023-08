Max Verstappen iguala o recorde de Sebastian Vettel na F1 com nove vitórias consecutivas

Max Verstappen garantiu uma vitória sem esforço no Grande Prêmio da Holanda. O Red Bull piloto conquistou sua nona vitória consecutiva da temporada neste domingo.

Uma década atrás, Sebastián Vettel estabeleceu o recorde da Fórmula 1 para o maior número de vitórias consecutivas em Grandes Prêmios, com nove, alcançadas também sob a bandeira da Red Bull.

Superando a conquista de Vettel

Desde 2013, nenhum piloto conseguiu igualar o feito do ex-Vettel. No entanto, Verstappen tem como objetivo não apenas igualar, mas também superar o recorde de Vettel. O passo inicial rumo a esta aspiração já foi dado.

O próximo objetivo em VerstappenA agenda da empresa é quebrar o recorde e estabelecer um novo. A oportunidade de conseguir isso pode surgir no próximo fim de semana, à medida que a temporada continua com um evento importante, o Grande Prêmio da Itália, que acontecerá no lendário Autódromo de Monza.

O resultado do Grande Prêmio da Holanda

O pódio foi completado por Fernando Alonso (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpha Tauri) ao lado de Verstappen. Enquanto Sérgio Perez (Red Bull) garantiu a terceira posição na pista, foi punido por ultrapassar o limite de velocidade dentro dos boxes.

As posições restantes entre os 10 primeiros foram garantidas por Carlos Sainz (Ferrari), Lewis hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren) e Esteban Ocon (Alpino).