Mayra Bueno Silva anuncia teste antidoping para luta contra Holly Holm

Mayra Bueno Silva pode ficar presa na prateleira por mais tempo do que o esperado.

Silva anunciou na segunda-feira que falhou em um teste de drogas pré-luta em relação a sua vitória no UFC Vegas 77 sobre Holly Holm. Em um comunicado divulgado no Instagram, a peso-galo de 31 anos afirmou que testou positivo para uma substância “consistente com a prescrição de medicamentos que tomo para meu TDAH”. Silva disse que está cooperando totalmente com a Comissão Atlética de Nevada (NAC), que supervisionou a luta, assim como o UFC e seu parceiro antidoping USADA.

O nome de Silva aparece na agenda da reunião do NAC de quinta-feira em Las Vegas, na qual ela provavelmente receberá uma suspensão temporária enquanto seu caso trabalha para uma resolução.

Silva (11-2-1) derrotou Holm por finalização no segundo round para conquistar a maior vitória de sua carreira de oito anos no MMA no evento de 15 de julho, que aconteceu no UFC APEX em Las Vegas. “Sheetara” venceu quatro lutas consecutivas desde que voltou ao peso-galo em 2022 e atualmente é uma das principais candidatas ao título vago do peso-galo feminino do UFC.

A íntegra do depoimento de Silva pode ser lida abaixo.