Mayra Bueno Silva e Walt Harris suspensões temporárias prorrogadas pela Comissão Atlética de Nevada

Os lutadores do UFC Mayra Bueno Silva e Walt Harris terão que esperar um pouco mais para saber se receberão ou não suspensões totais por infrações recentes.

Tanto Bueno Silva quanto Harris estavam em pauta para a reunião da Comissão Atlética de Nevada na quinta-feira em relação aos testes de drogas reprovados decorrentes do UFC Vegas 77. Durante a reunião, as suspensões temporárias de ambos os lutadores foram estendidas, aguardando resoluções que serão anunciadas posteriormente.

Bueno Silva revelou seu teste positivo no início desta semana decorrente de sua finalização no segundo round sobre Holly Holm na luta principal do UFC Vegas 77. Na quinta-feira, foi revelado que “Sheetara” testou positivo para ácido ritalínico, um importante metabólito urinário do metilfenidato , mais conhecida como Ritalina, usada no tratamento do TDAH.

Harris anunciou seu teste positivo antes do confronto agendado com Josh Parisian no UFC Vegas 77, em julho. Foi revelado na reunião do NAC que Harris testou positivo para drostanolona, ​​que é uma substância proibida pela Associação Antidoping dos Estados Unidos.

Na quarta-feira, Bueno Silva disse ao MMA Fighting que tem trabalhado com o UFC e a USADA na situação.