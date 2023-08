Mayra Bueno Silva responde às acusações de trapaça de Julianna Pena: ‘Seu treinador vai ter que jogar a toalha no octógono’

Se as coisas não podiam ficar mais pessoais para Mayra Bueno Silva em relação a Julianna Peña, ficaram, graças aos comentários recentes da ex-campeã.

No início desta semana, Bueno Silva revelou que foi reprovada em um teste de drogas antes de sua vitória por finalização no segundo round sobre Holly Holm na luta principal do UFC Vegas 77 em julho, citando seu uso de medicação para TDAH – e não uma droga para melhorar o desempenho.

Em resposta, Peña criticou Bueno Silva, chamando-a de “CHEATara”. O ex-campeão acrescentou que Bueno Silva “voltará a ser o arrasador de uma carta APEX” em vez de lutar pelo título mundial.

“Eu amo a Julianna, ela é engraçada”, disse Bueno Silva ao MMA Fighting sobre sua resposta a Peña. “Ela é engraçada, mas eu prometo a você, eu prometo que não vou terminar [Peña], eu não vou nocauteá-la, vou nocautear Julianna por cinco rounds. Ela precisa de ajuda, seu treinador terá que jogar a toalha no octógono, pois vou esmagá-la por cinco rounds. Eu prometo.”

Com a recente aposentadoria de Amanda Nunes após a defesa do título do UFC 289 contra Irene Aldana, o título feminino de 135 libras está vago. Com vitória sobre Holm e quatro vitórias consecutivas, Bueno Silva colocou seu nome na disputa do campeonato ao lado de Peña e Raquel Pennington.

Embora pareça que Peña e Pennington acabarão brigando pelo título vago, Bueno Silva está esperançosa de ser inocentada pela Comissão Atlética de Nevada na reunião de quinta-feira para que possa lutar contra Peña.

“Estou esperando e não quero essa briga [between Peña and Pennington] acontecer, porque ninguém quer assistir a essa luta”, explicou Bueno Silva. “A melhor luta sou eu e a Julianna, porque ninguém vai fazer o que eu faço com a Julianna.”

Quando questionado sobre quem venceria uma possível luta entre Peña e Pennington, Bueno Silva estava bastante confiante de que Peña não conseguiria vencer Pennington – ou qualquer outra pessoa, aliás. Ela acredita que a conversa fiada pode gerar grandes brigas, mas não o ajudará a vencê-las.

“Não acho que Julianna vá vencer ninguém”, disse Bueno Silva. “Raquel [will win], claro. Todo mundo quer lutar contra Julianna. Toda garota quer lutar contra Julianna. É porque Julianna é boa? Não, porque ela é dinheiro fácil.

"Eu gosto [the trash talk], mas depende. O que Julianna está fazendo está falando de coisas sérias, ela está falando de TDAH, ela não sabe o que acontece quando as pessoas têm isso. Ela não sabe o que é difícil. Isso é difícil, isso é muito difícil. Mas tudo bem. Eu entendo porque ela precisa de ajuda porque ela não luta muito bem. Se ela não fala, o que ela tem? Nada.

“Vou esmagá-la”, continuou Bueno Silva. “Ela falou sobre uma coisa que é muito difícil para mim. Sofri muito tempo, toda a minha vida, e ela está falando sobre uma coisa que é muito difícil para mim e para muitas outras pessoas no mundo.”