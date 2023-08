Mazi Smith, do Cowboys, tem uma missão: desferir golpes fortes nos adversários

Dallas Cowboys‘ novato Conheça Smith é um homem de ação, não de palavras. Ele quer acertar o campo e os adversários com força total. “Não sou muito de falar. Vamos jogar e eu trarei os golpes. Futebol? É legal, mas bater nas pessoas? Isso é coisa minha”, revelou Smith sem rodeios.

Escolhido como o tackle defensivo do Cowboys desde 1991, Smith carrega grandes expectativas. Ele se destacou em Michigan na última temporada, marcando 48 tackles e garantindo o título All-Big Ten do primeiro time, mostrando seu potencial. À medida que a temporada de 2023 se aproxima, Smith está preparado para começar como o nariz do coordenador defensivo Dan Quinnesquema elaborado. Se ele puder apoiar sua fala confiante com intensidade em campo, Smith pode se tornar uma sensação instantânea.

“As ações falam mais alto. Esqueça a tagarelice. Vamos entrar em campo e fazer as coisas acontecerem”, afirmou Smith definitivamente. Ironicamente, Smith admitiu que o futebol não é sua maior paixão; entregar sucessos impactantes é. “Futebol é bom, eu acho. Mas fazer rebatidas? Isso é o que me motiva”, Smith sorriu.

O impressionante recorde de Smith em Michigan, com 88 tackles e 6,0 tackles para derrota em três temporadas, chamou a atenção dos Cowboys. Seu desempenho de destaque o levou a ser escolhido em 26º lugar no Draft da NFL de 2023, após seu reconhecimento como All-Big Ten da primeira equipe em 2022.

Mazi quer bater forte

“Não estou aqui para bater papo. Estou aqui para bater forte. Esqueça a conversa. Futebol? Está tudo bem. Mas bater? É disso que estou falando”, afirmou Smith com firmeza. O estimado repórter Mike Fisher rotulou a atitude de Smith como “dope pura, sem besteira”, encapsulando sua abordagem revolucionária.

Embora a escolha do nariz dos Cowboys possa não ser chamativa, é exatamente o que eles precisam. Em seu ano de estreia, a missão de Smith envolve reforçar a defesa de corrida, enfrentando times duplos e criando aberturas para os linebackers internos.

Mas as ambições de Smith não param por aí; os Cowboys imaginam mais. Além de sua proeza de parar a corrida, eles o veem evoluindo para um potencial pass-rusher – uma verdadeira força e uma fonte de intimidação.