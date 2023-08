Mbappé curte a Sardenha com duas namoradas deslumbrantes: ele esqueceu sua parceira Ines Rau?

Ttemporada de verão parece ser bastante complicada para Kylian Mbappé.

A estrela francesa está atualmente imersa em contemplação sobre seu futuro esportivo imediato.

No entanto, neste período interino, optou por umas férias na Sardenha, acompanhado de um grupo de amigos.

Ambos Real Madrid e o Paris Saint-Germain aguardam ansiosamente Mbappédecisão de.

Até agora, ele optou por permanecer no clube da Ligue 1 na atual temporada e, posteriormente, mudar para Real Madrid na temporada seguinte.

PSGpor sua vez, deseja gerar receita de transferência ou estender seu contrato.

Nesse ínterim, ele se vê excluído do elenco, treinando ao lado de jogadores que podem deixar o time.

Em meio a tudo isso, o francês aproveitou para fazer uma breve pausa.

Ele foi flagrado desembarcando de um luxuoso jato particular na companhia de um amigo antes de ir para um clube de praia na Sardenha.

Posteriormente, ele foi visto relaxando à beira da piscina com dois companheiros de biquíni, tomando sol na idílica costa sul da ilha italiana.

Mbappé também foi visto recentemente curtindo uma noite ao lado de Real Madrid ala rodrygo vaiintensificando as especulações sobre uma potencial joint venture em Madrid.

Rau ainda é parceiro de Mbappé?

Inês Rau continua sendo uma figura significativa, principalmente na comunidade LGTBI+ e no mundo da moda.

Sua conexão com uma das figuras mais proeminentes da cena do futebol contemporâneo pode servir como um catalisador para maior igualdade e inclusão.

A mulher de 32 anos ganhou destaque em 2017 depois de alcançar a distinção de se tornar a primeira mulher transgênero a estampar a capa da Playboy.

No ano seguinte, em 2018, ela escreveu seu livro de estreia, ‘Femme’, no qual narra com franqueza sua história pessoal.