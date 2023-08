Mbappé dá as boas-vindas a Dembélé no PSG: Bem-vindo ao lar, a aventura começa…

Kylian Mbappé continua a jogar um jogo de desorientação com a sua saída ou não do PSG. O francês, que não havia participado ou falado recentemente em nenhum evento sobre o clube, quis dar as boas-vindas ao compatriota e amigo em sua conta no Instagram. A mensagem pode muito bem significar que os dois vão dividir o vestiário na próxima temporada, embora adivinhar o futuro do francês nunca tenha sido fácil.

Imagem da postagem de Mbapp.INSTAGRAM

“Bem-vindo ao lar, meu amigo. Muito feliz em vê-lo aqui, a aventura começa!” escreveu Kylian em sua conta pessoal ao lado de uma foto de Dembéléapresentação de um PSG camisa e seu contrato até a temporada de 2028. O francês então postou uma imagem dos dois jogadores posando ao lado da bandeira francesa.

Falou-se entre os torcedores sobre a possibilidade de Dembélé seria presenteado com a camisa e o número 7 como medida de pressão sobre Mbappémas leva o número 23. O que ainda não se sabe é se jogará ao lado do compatriota em campo ou não.

Imagem da publicação de Mbapp após a chegada de Dembel.INSTRAGRAM

Troca de mensagens entre Al-Khelaifi e Mbappé?

presidente do clube Nasser Al-Khelaifi também queria enviar uma mensagem para seu novo jogador, e talvez para Mbappé: “Dembélé mostrou paixão e determinação para se juntar a nós. É fantástico, pois esta é a atitude exigida de todos os nossos jogadores”