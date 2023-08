Mbappé e Neymar fora do elenco do PSG

Kylian Mbappé, Neymar e Marco Verratti não fazem parte da lista de 20 jogadores convocados para PSGprimeira partida da temporada da Ligue 1. Luis Henrique não é uma pessoa que se contradiz em suas palavras e, desta vez, cumpriu o que havia advertido. “Minhas palavras dizem coisas, mas minhas ações dirão ainda mais”.

PSG cumpriram sua ameaça. O futebolista francês vai manter-se no grupo de jogadores com quem tem treinado desde que os parisienses viajaram para o Japão. A estrela francesa terá de esperar pelo menos até ao fecho do mercado para ver como se decide o seu futuro e que decisões Nasser Al-Khelafique o clube tomará em relação ao seu futuro.

Mais surpreendente foi a ausência de Verratti e Neymar, já que os dois jogadores treinaram normalmente esta semana. O jogador brasileiro foi ontem incluído na lista de desfalques do time parisiense devido a uma gripe.

“Neymar Jr está se recuperando de uma síndrome viral e está treinando na academia hoje”, explicou o clube em seu relatório de lesões.

A lista inclui as novas caras do clube, as oito novas contratações: Arnau Tenas, Ugarte, Lucas, Asensio, Danilo, Kang In, Cher Ndour, Milan Skriniar e Gonçalo Ramos. Dembéléque acaba de ser anunciado como novo jogador da disciplina francesa, não entra na lista.

A mensagem de Neymar após ficar de fora da seleção