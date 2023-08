McLeod evoca um salto em distância inacreditável do Superman na final

Aatleta Carey McLeod estava competindo na quinta-feira na final do salto em distância do Campeonato Mundial de Budapeste.

Ele criou um momento viral, pois o pé do atleta jamaicano escorregou pouco antes de ele decolar, fazendo com que ele fosse impulsionado no ar de uma maneira um tanto peculiar, semelhante ao Superman, antes de cair mal no chão.

Foi o terceiro salto dele, que não contou porque ele pisou na linha.

Carey McLeodAshley Landis

McLeod, que também participa do salto triplo, acabou sentindo fortes desconfortos no tornozelo. Por isso, na próxima tentativa, ele só conseguiu registrar 6,57 metros.

No final, com um tornozelo dolorido, McLeod não conseguiu superar o seu recorde pessoal na final e por pouco perdeu o pódio.

A medalha de bronze foi para o compatriota Tajay Gayle, que saltou 8,27.