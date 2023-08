MEC convoca candidatos da lista de espera do FIES 2023/2 até 29 de agosto

O Ministério da Educação (MEC) realiza até o final deste mês as convocações da lista de espera referente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2023. De acordo com o cronograma, as convocações seguem sendo feitas até o dia 29 de agosto.

Desse modo, o candidato que ainda não foi pré-selecionados deve acompanhar diariamente o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para verificar se foi selecionado através da lista de espera.

O processo de chamada para a lista de espera busca completar vagas que permaneceram abertas após a primeira rodada de seleções.

Portanto, participam da lista de espera do FIES 2023/2 os candidatos que se inscreveram no programa no período regular, cumprem os pré-requisitos, mas não foram classificados nas chamadas regulares. Os candidatos nessa situação estão automaticamente inscritos na lista de espera.

Para conferir se foi selecionado na lista de espera, o candidato deve apenas seguir o seguinte passo a passo:

Acesse o Portal de Acesso Único do MEC;

Clique em “Convocação da lista de espera”;

Faça login com as credenciais do gov.br, clicando em “Entrar com gov.br”.

Complementação das informações

Caso o candidato esteja selecionado deverá realizar a complementação das informações para garantir a vaga. Essa etapa de complementação visa a comprovação dos dados informados no momento da inscrição, sendo obrigatória.



Após complementar as informações no sistema, os candidatos deverão:

Comparecer à CPSA para validar suas informações em até 5 (cinco) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação da sua inscrição na modalidade do Fies; e

Comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento.

Como foi o FIES 2023/2?

O Fies é um programa do governo federal, promovido através do Ministério da Educação (MEC). O programa tem como objetivo proporcionar o ingresso de jovens e adultos em instituições de ensino superior privadas, com a oferta de financiamentos estudantis. Desse modo, os estudantes tem a oportunidade de custear os estudos para obter diploma de curso superior.

De acordo com os dados divulgados pelo MEC, essa edição do Fies conta com a oferta de 77.867 vagas para a oferta de financiamentos. Os dados apontam ainda que, ao todo, 1.265 instituições de ensino particulares de todo o país participam do Fies 2023/2.

Seleção usa notas do Enem

A pasta recebeu as inscrições para o Fies entre os dias 4 e 7 de julho. Puderam se inscrever os candidatos que comprem os pré-requisitos de renda (renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos) e que tenham participado de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aceitas para fins de classificação.

Conforme indicado no edital, o MEC aceitou as edições do Enem ocorridas entre os anos de 2010 e 2022. Ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média geral das provas, e ter nota acima de zero na prova de redação é um dos pré-requisitos do Fies.

De acordo com as regras do Fies, os estudantes que fizeram as provas do Enem na condição de “treineiros” não podem concorrer às vagas. Os estudantes que já participaram do Fies em outras edições, obtendo o financiamento, também não puderam participar dessa edição para a obtenção de novo financiamento através do programa.

Veja mais detalhes no Portal Único de Acesso.

