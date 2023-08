MEC libera resultado da lista de espera do PROUNI 2023/2

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, o resultado da lista de espera do Programa Universidade Para Todos (ProUni) para o segundo semestre deste ano. Para consultar se foram pré-selecionados, os candidatos devem acessar o Portal Portal Único.

Puderam participar da seleção da lista de espera os estudantes que se inscreveram no ProUni 2023/2 entre os dias 27 e 30 de junho, mas não foram pré-selecionados na 1ª e 2ª chamadas regulares do processo seletivo. Além disso, para participar da lista de espera, os estudantes precisaram manifestar interesse nessa etapa entre os dias 14 e 15 de agosto.

De acordo com o cronograma do ProUni 2023/2, os estudantes selecionados na lista de espera comprovação das informações no período do dia 21 ao dia 28 de agosto.

Para validar os dados fornecidos no momento da inscrição, os estudantes devem visitar as instituições às quais foram selecionados. É recomendado também se informar sobre quaisquer requisitos adicionais que as universidades possam estabelecer para a concessão da bolsa.

Entre os documentos comprobatórios, são solicitados documentos de identificação do candidato, de escolaridade e de renda.

O ProUni 2023/2 recebeu mais de 200 mil inscrições

Para esta edição do ProUni o MEC registrou 224.243 inscrições, sendo a maioria dos inscritos mulheres. Do total dos inscritos, 152.434 so mulheres, totalizando 69,98%, enquanto apenas 32,02% (72,809) são homens.

O ProUni é um programa promovido pelo governo federal através do MEC para facilitar o ingresso de jovens estudantes no ensino superior, com a concessão de bolsas de estudo. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.

Desse modo, o ProUni conta com a oferta de bolsas de estudos com desconto de 50% e 100% para estudantes ingressarem em cursos de graduação ofertados por instituições de ensino superior privadas.



De acordo com os dados do MEC, estão sendo ofertadas 276.566 bolsas no ProUni 2023/2. Do total das bolsas, 15.530 são integrais e 61.036 parciais.





Critérios de seleção do programa

Tradicionalmente, a classificação dos inscritos no ProUni considera as notas por eles obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, o MEC aceito o uso dos desempenhos obtidos no Enem 2021 e no Enem 2022.

Nesse sentido, puderam se inscrever candidatos que obtiveram a nota mínima de 450 pontos na média geral das notas do Enem e nota acima de zero na prova de redação. Os estudantes que participaram do Enem na condição de “treineiros” não puderam se inscrever no ProUni.

Além disso, o MEC considera ainda outros pré-requisitos para a concessão das bolsas. Desse modo, para participar os candidatos precisaram se encaixar em um desses grupos:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio em instituição privada como bolsista;

Tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada (com ou sem bolsa);

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada como bolsista parcial;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Conforme as regras do ProUni, há também critérios de renda para a concessão das bolsas. Nesse sentido, para a bolsa integral, o MEC exige renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo per capita. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos per capita.

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para mais detalhes.

