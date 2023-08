Mega-Sena acumula em R$ 115 milhões e aposta ganha R$ 3.6 milhões na Quina

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de quarta-feira (09), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Quina, Lotofácil, Federal, Mega-Sena, +Milionária, Lotomania e Super Sete foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com a maioria dos prêmios acumulando para as próximas rodadas.

Resultado Loterias – Lotofácil

Ninguém foi contemplado com 15 acertos no concurso 2885 da Lotofácil de quarta-feira (09). Mas, de acordo com a Caixa, outras apostas quase arrebataram a bolada de R$ 1.7 milhão.

Números sorteados

02-03-07-08-10-11-14-16-17-18-19-21-22-23-24

Outros acertos

14 acertos – 208 apostas ganhadoras (R$ 1.841,38)

13 acertos – 7.775 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 103.656 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 563.865 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6211 da Quina, uma aposta feita em Alagoinhas, na Bahia, conseguiu marcar os 5 números contemplados no sorteio e levou para casa R$ 3.606.328,23. Vários apostadores também acertaram a trave e quase arrebataram a bolada.

Números sorteados



Você também pode gostar:

01-10-16-23-34

Outros acertos

4 acertos – 115 apostas ganhadoras (R$ 3.812,46)

3 acertos – 7.172 apostas ganhadoras (R$ 58,22)

2 acertos – 147.281 apostas ganhadoras (R$ 2,83)

Resultado Loterias – Super Sete

Nenhum apostador do Super Sete gabaritou os 7 números das colunas do concurso 430. No mais, outros brasileiros também foram contemplados de acordo com seus palpites.

Números sorteados

1ª – 4

2ª – 6

3ª – 4

4ª – 1

5ª – 8

6ª – 6

7ª – 7

Outros acertos

6 acertos – 3 apostas ganhadoras (R$ 9.173,73)

5 acertos – 38 apostas ganhadoras (R$ 1.034,63)

4 acertos – 727 apostas ganhadoras (R$ 54,07)

3 acertos – 6.324 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Resultado Loterias – Lotomania

A premiação da Lotomania também acumulou, já que ninguém acertou os 20 ou zero números do volante do concurso 2505. No entanto, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

01-03-10-11-14-16-18-24-25-29-34-41-44-50-52-58-70-71-73-96

Outros acertos

19 acertos – 5 apostas ganhadoras (R$ 71.524,84)

18 acertos – 86 apostas ganhadoras (R$ 2.599,01)

17 acertos – 792 apostas ganhadoras (R$ 282,21)

16 acertos – 4.964 apostas ganhadoras (R$ 45,02)

15 acertos – 21.624 apostas ganhadoras (R$ 10,33)

Resultado Loterias – Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou já que ninguém foi contemplado com os 6 números do bilhete do concurso 2619. No mais, outros apostadores receberam prêmios de acordo com seus palpites.

Números sorteados

05-36-39-41-44-50

Outros acertos

5 acertos – 83 apostas ganhadoras (R$ 76.879,44)

4 acertos – 6.849 apostas ganhadoras (R$ 1.330,95)

Resultado Loterias – +Milionária

Na +Milionária nenhum apostador marcou os 6 números e 2 trevos contemplados no bilhete do concurso 67. No entanto, outros brasileiros receberam prêmios conforme seus palpites e trevos.

Números sorteados

01-08-10-20-28-39

Trevos sorteados: 4 e 5

Outros acertos

5 acertos + 1 ou nenhum trevo – 16 apostas ganhadoras (R$ 22.341,44)

4 acertos + 2 trevos – 55 apostas ganhadoras (R$ 1.499,85)

4 acertos + 1 ou nenhum trevo – 869 apostas ganhadoras (R$ 135,60)

3 acertos + 2 trevos – 943 apostas ganhadoras (R$ 50,00)

3 acertos + 1 trevo – 10.021 apostas ganhadoras (R$ 24,00)

2 acertos + 2 trevos – 7.730 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

2 acertos + 1 trevo – 77.718 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Federal

Já no concurso 5789 da Federal, cinco apostadores tiveram seus bilhetes sorteados, portanto, levaram para casa prêmios de R$ 18 mil a R$ 500 mil.

O primeiro prêmio saiu pata Taubaté (SP), 2º para Campo Grande (MS), 3º Belo Horizonte (MG), 4º para Brasília (DF) e o 5º para Nova Odessa (SP)

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias