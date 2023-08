Mega-Sena e +Milionária acumulam e prêmios somam R$ 121 milhões

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de quarta-feira (02), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Quina, Super Sete, Lotofácil, Lotomania, +Milionária, Mega-Sena e Federal foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com a maioria dos prêmios acumulando e chegando a mais de R$ 121 milhões.

Resultado Loterias – Lotofácil

Apenas um sortudo foi contemplados com 15 acertos no concurso 2879 da Lotofácil. De acordo com a Caixa, a jogada foi feita em Frutal, município de Minas Gerais, com uma aposta simples de apenas uma cota. Portanto, o felizardo leva sozinho para casa o prêmio de R$1.728.082,07.

Números sorteados

01-02-03-04-06-07-10-12-13-16-17-19-20-24-25

Outros acertos

14 acertos – 199 apostas ganhadoras (R$ 1.820,80)

13 acertos – 8.092 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 99.566 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 560.415 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6205 da Quina ninguém conseguiu marcar os 5 números contemplados, porém, vários apostadores acertaram a trave e quase arrebataram a bolada.

Números sorteados



08-09-18-25-67

Outros acertos

4 acertos – 96 apostas ganhadoras (R$ 6.015,69)

3 acertos – 7.943 apostas ganhadoras (R$ 69,24)

2 acertos – 175.821 apostas ganhadoras (R$ 3,12)

Resultado Loterias – Lotomania

Assim como na Quina, nenhum jogador da Lotomania gabaritou os 20 ou nenhum dos números do bilhete do concurso 2502. No mais, outros brasileiros também foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

01-03-11-21-25-28-44-45-48-53-61-73-77-78-79-89-90-91-93-99

Outros acertos

19 acertos – 7 apostas ganhadoras (R$ 42.334,81)

18 acertos – 82 apostas ganhadoras (R$ 2.258,72)

17 acertos – 741 apostas ganhadoras (R$ 249,95)

16 acertos – 4.493 apostas ganhadoras (R$ 41,22)

15 acertos – 20.640 apostas ganhadoras (R$ 8,97)

Resultado Loterias – Super Sete

A premiação do Super Sete também acumulou, já que ninguém acertou os 7 números das 7 colunas do sorteio do concurso 427. No entanto, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

1ª – 4

2ª – 4

3ª – 3

4ª – 4

5ª – 4

6ª – 2

7ª – 2

Outros acertos

6 acertos – 3 apostas ganhadoras (R$ 9.027,39)

5 acertos – 55 apostas ganhadoras (R$ 703,43)

4 acertos – 653 apostas ganhadoras (R$ 59,24)

3 acertos – 5.589 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Resultado Loterias – Mega-Sena

Nenhum apostador da Mega-Sena gabaritou os 6 números do bilhete do concurso 2617. No mais, outros brasileiros também foram contemplados de acordo com seus palpites.

Números sorteados

03-14-36-42-43-44

Outros acertos

5 acertos – 83 apostas ganhadoras (R$ 56.735,82)

4 acertos – 6.354 apostas ganhadoras (R$ 1.058,74)

Resultado Loterias – +Milionária

Na +Milionária nenhum apostador marcou os 6 números contemplados no bilhete do concurso 65. No entanto, outros brasileiros receberam prêmios conforme seus palpites e trevos.

Números sorteados

09-11-15-23-31-43

Trevos sorteados: 2 e 5

Outros acertos

6 acertos + 1 ou nenhum trevo – 1 aposta ganhadora (R$ 122.080,28)

5 acertos + 2 trevos – 1 aposta ganhadora (R$ 97.664,23)

5 acertos + 1 ou nenhum trevo – 25 apostas ganhadoras (R$ 3.906,57)

4 acertos + 2 trevos – 78 apostas ganhadoras (R$ 1.341,54)

4 acertos + 1 ou nenhum trevo – 925 apostas ganhadoras (R$ 113,12)

3 acertos + 2 trevos – 1.749 apostas ganhadoras (R$ 50,00)

3 acertos + 1 trevo – 10.594 apostas ganhadoras (R$ 24,00)

2 acertos + 2 trevos – 12.487 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

2 acertos + 1 trevo – 75.694 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Federal

Já no concurso 5787 da Federal, cinco apostadores tiveram seus bilhetes sorteados, portanto, levaram para casa prêmios de R$ 18 mil a R$ 500 mil. O primeiro prêmio saiu para São Paulo (R$ 500 mil), o segundo para Jequié, na Bahia (R$ 27 mil), o terceiro para São Paulo (R$ 24 mil), o quarto para Divinópolis, em Minas Gerais (R$ 19 mil) e o último para Marilena, no Paraná (R$ 18 mil).

Números sorteados

1º – 019258

2º – 054266

3º – 069713

4º – 008037

5º – 068267

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias