MEGA SENA pode pagar até R$30 MILHÕES neste SÁBADO(26). Quanto rende o prêmio na Poupança?

A Mega-Sena, uma das mais famosas loterias do Brasil, promete um prêmio de tirar o fôlego neste sábado (26). Os apostadores podem estar à beira de uma transformação de vida, pois o prêmio está estimado em incríveis R$ 30 milhões.

A emoção do Sorteio

O sorteio do concurso 2625 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

O que fazer com o prêmio

Se apenas um sortudo conseguir acertar os números e levar o prêmio principal, ele poderá ter uma vida de luxo. Se o ganhador decidir aplicar todo o valor na Poupança da CAIXA, ele receberá R$ 206 mil de rendimento no primeiro mês. E se quiser investir em imóveis, poderá comprar 96 apartamentos de R$ 312 mil cada.

Frequência dos sorteios da Mega-Sena

Os concursos da Mega-Sena estão sendo realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. As regras e as probabilidades da modalidade permanecem inalteradas, o que significa que as chances de ganhar continuam as mesmas.

+Milionária também promete prêmios

A +Milionária, outra loteria popular, também realizará um sorteio no mesmo dia. Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 67 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 460 mil de rendimento no primeiro mês.



Como apostar na +Milionária

A +Milionária realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. As apostas para a +Milionária podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA.

O valor da aposta simples

Uma aposta simples na +Milionária, com seis números e dois trevos, custa R$6. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões. Para mais detalhes sobre a +Milionária, visite a página da modalidade.

Bolão CAIXA para aumentar as chances

O Bolão CAIXA é uma forma interessante de aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Ele só é comercializado com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível nos canais eletrônicos. Para o Bolão CAIXA, a lotérica pode cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.