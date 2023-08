Mega-Sena, Quina e Lotofácil da Independência oferecem chances de mudar de vida

As loterias da Caixa Econômica Federal continuam a agitar o mês de agosto com prêmios acumulados e a expectativa de novos milionários. Nos sorteios realizados na noite de terça-feira (29), tanto a Mega-Sena quanto a Quina acumularam, aumentando ainda mais as premiações em jogo.

Mega-Sena: um prêmio que não sai

A Mega-Sena tem chamado a atenção desde que passou a ter três sorteios regulares por semana. No último sorteio, que ocorreu na noite de terça-feira, ninguém acertou a sequência de seis números válida para o concurso 2626. Os números sorteados foram 01–09–13–16–52–59.

No entanto, 51 apostadores conseguiram acertar cinco das seis dezenas, o que renderá prêmios individuais de R$ 48.782,47. Os ganhadores têm agora um prazo de 90 dias corridos para resgatar o dinheiro. O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para amanhã (31), e a estimativa de prêmio para a faixa principal subiu para R$ 42 milhões.

Quina: outra loteria acumulada

Assim como a Mega-Sena, a Quina também acumulou no último sorteio. Ninguém acertou as dezenas válidas para o concurso 6228, sorteadas na noite de terça-feira. Os números sorteados foram 13–21–24–60–79. Com isso, o prêmio oferecido na faixa principal da Quina subiu para R$ 2,4 milhões.

Na faixa de quatro acertos, 33 apostas premiadas darão direito a R$ 10.194,45. É importante lembrar que a Quina tem concursos diários, parando somente aos domingos e feriados nacionais. Portanto, os apostadores têm até as 19h desta quarta-feira (30) para efetuar suas apostas.

Lotofácil da Independência: apostas abertas

Enquanto a Mega-Sena e a Quina acumulam, a Lotofácil proporciona uma folga para os apostadores. Essa loteria, assim como a Quina, é sorteada diariamente e só voltará a ter sorteios regulares em 9 de setembro. Porém, há uma boa razão para essa pausa.



Você também pode gostar:

A Caixa Econômica Federal está registrando apostas exclusivamente para o concurso da Lotofácil da Independência. O prêmio estimado para a edição de 2023 é de R$ 200 milhões e não acumula. Isso significa que, caso ninguém acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre aqueles que acertarem 14 dezenas.

Ademais, as loterias da Caixa Econômica Federal continuam a surpreender os apostadores com prêmios acumulados e expectativas de novos milionários. Tanto a Mega-Sena quanto a Quina têm oferecido premiações cada vez maiores, enquanto a Lotofácil se prepara para um concurso especial com um prêmio estimado de R$ 200 milhões.

Se você é um apostador, não perca a chance de participar dessas emocionantes loterias. Faça suas apostas e boa sorte!