Mega-Sena três vezes por semana, possível retorno das raspadinhas e mais. Confira

A Mega-Sena, a loteria mais famosa do Brasil, está passando por mudanças significativas em seu calendário de sorteios. A partir de agora, os apostadores terão três oportunidades por semana para tentar a sorte e concorrer aos milhões de reais em prêmios.

A evolução da Mega-Sena

Lançada em 1996 pela Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena começou com apenas um sorteio por semana. Com o passar dos anos, a popularidade da loteria cresceu e a demanda por mais sorteios aumentou. Como resposta a isso, a Caixa decidiu aumentar a frequência dos sorteios, passando para dois sorteios semanais.

A novidade anunciada nos últimos dias pela Caixa é a implementação de um terceiro sorteio semanal da Mega-Sena. Antes, os sorteios eram realizados apenas às quartas-feiras e aos sábados. Agora, além desses dois dias, a Mega-Sena também será sorteada às terças-feiras.

Essa mudança no calendário representa uma ocasião a mais por semana para os jogadores tentarem a sorte e concorrerem aos cobiçados prêmios da Mega-Sena.

Fim das Mega-Semanas temáticas

Com a inclusão do terceiro sorteio semanal, a Caixa também decidiu extinguir as chamadas Mega-Semanas temáticas. Essas semanas especiais eram aquelas em que ocorriam três sorteios da Mega-Sena.

Adaptações no calendário da Dupla Sena

A alteração no calendário da Mega-Sena também impactou a Dupla Sena, outra famosa loteria da Caixa. Com a inclusão do terceiro sorteio da Mega-Sena às terças-feiras, a Dupla Sena precisou se ajustar.

Antes realizada às terças, quintas e sábados, a Dupla Sena passará a ser sorteada às segundas, quartas e sextas-feiras. Essa mudança garante a diversificação dos dias de sorteios das loterias e oferece mais opções aos apostadores.



Você também pode gostar:

Quina e Lotofácil mantêm sorteios diários

Enquanto a Mega-Sena e a Dupla Sena passam por mudanças em seus calendários, a Quina e a Lotofácil permanecem com seus sorteios diários. Essas duas populares loterias da Caixa são sorteadas de segunda-feira a sábado, com folga apenas aos domingos e em alguns feriados nacionais.

Expansão do universo das loterias

Embora a Mega-Sena, a Quina e a Lotofácil sejam as loterias mais conhecidas da Caixa, elas representam apenas uma parte do universo das loterias disponíveis no Brasil. Atualmente, existem 11 jogos diferentes oferecidos pela Caixa, e em breve esse número pode aumentar.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, revelou recentemente que há planos para o relançamento da Lotex, também conhecida como “raspadinha”. Essa loteria instantânea, que fez sucesso no passado, poderá retornar ainda este ano.

Além disso, a Loteria Federal continua com suas extrações nas quartas-feiras e sábados. A Loteca, antiga loteria esportiva, e a Mais Milionária são sorteadas apenas uma vez por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.

A loteria que desafia os apostadores

Uma das loterias mais desafiadoras da Caixa é a Mais Milionária. Lançada há pouco mais de um ano, essa loteria ainda não teve um ganhador na faixa principal. O prêmio acumulado atualmente é de impressionantes R$ 66 milhões, o que atrai muitos apostadores em busca dessa fortuna.

Ademais, com as mudanças no calendário da Mega-Sena, agora os apostadores têm três chances por semana para concorrer aos prêmios milionários. Essa alteração traz mais emoção e oportunidades para aqueles que sonham em mudar de vida com um único bilhete.

Além disso, a possível volta da Lotex e a diversidade de outras loterias oferecidas pela Caixa mostram a constante evolução desse mercado e a busca pela satisfação dos jogadores. Seja qual for a loteria escolhida, é importante sempre jogar com responsabilidade e aproveitar a emoção desse universo de apostas.