Megaloteria dos EUA acumula com prêmio de quase R$ 8 bilhões

Nesta terça-feira, 8 de maio, a famosa loteria Mega Millions dos Estados Unidos vai sortear um prêmio extraordinário de 1,55 bilhão de dólares, o que equivale a mais de R$ 7,5 bilhões.

Isso quer dizer que, no espaço de uma única noite, a loteria pode transformar qualquer apostador no mais novo bilionário do mundo. Aliás, muitos brasileiros se perguntam se é possível ganhar prêmios na Mega Millions jogando online, do Brasil. E a resposta é SIM, para a alegria geral.

De acordo com as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente dos EUA para jogar nas loterias americanas. Para apostar na modalidade, basta utilizar o serviço de bilhetes de loteria online da TheLotter.

Assim, a pessoa poderá participará dos sorteios da loteria com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que as pessoas que compraram bilhetes em uma loja física nos Estados Unidos, por exemplo.

Os interessados em concorrer ao prêmio de R$ 7,5 bilhões da Mega Millions podem fazer suas apostas. Para faturar o valor bilionário, a pessoa precisa acertar todos os 5 números sorteados e a bola Mega Ball.

O que você faria se recebesse 1,55 bilhão de dólares?

As pessoas que apostam em loterias devem fazer diversos planos para utilizar o dinheiro das premiações. No entanto, pouca gente deve saber exatamente o que fazer com com 1,55 de dólares. É muito dinheiro, bem mais do que boa parte dos brasileiros ganha em toda a vida.

Inclusive, as loterias afetam principalmente a imaginação dos apostadores. Quem está jogando na Mega Millions sonha em se tornar milionário da noite para o dia. Esse desejo, e a esperança de ter os seus números sorteados, fazem milhões de pessoas apostarem na loteria dos Estados Unidos.

Contudo, vale destacar que é muito difícil faturar prêmios na Mega Millions. Além disso, a concorrência é muito alta, já que as apostas podem ser feitas em todo o mundo, pela internet, assim como acontece no Brasil.



Você também pode gostar:

Quanto custa jogar na megaloteria?

A saber, os jogos da Mega Millions possuem vários preços, a depender da quantidade de números escolhidos em cada bilhete.

A TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de R$ 24,80. Veja como:

Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional. Clique em jogar na parte inferior da tela. Em suma, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. Caso você seja o ganhador, pode comemorar, porque a premiação é realizada na íntegra, 100% sem comissões ou descontos! O ganhador será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se a pessoa ganhar prêmios secundários, poderá ficar tranquila, a loteria deposita o valor diretamente na conta bancária online.

Entretanto, caso a pessoa ganhe o jackpot da Mega Millions, terá que viajar para os Estados Unidos para coletar o valor pessoalmente. A empresa The Lotter afirma que estará a disposição do ganhador para ajudar na viagem!

Também há a opção de jogar em bolão. O apostador pode escolher o bolão com 200 linhas, que custa R$ 66,13, cuja seleção dos números é aleatória. Contudo, há outra opção de bolão, com 56 linhas, que custa R$ 55,55, mas cujas escolhas se refere a números oito vezes mais sistemáticos.

Ucraniana ganha jackpot de US$ 1 milhão

A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria online, como a de Nataliia, uma ucraniana que ganhou 1 milhão de dólares jogando na Mega Millions em 2017.

A apostadora acertou os cinco números principais do concurso e faturou o segundo prêmio da loteria, no valor de US$ 1 milhão. Caso ela também tivesse acertado o número adicional, referente à Mega Ball, ela teria faturado o jackpot de US$ 15 milhões daquele sorteio.

A propósito, no sorteio em que Nataliia foi premiada não houve ganhadores do jackpot, mas apenas dois ganhadores do segundo prêmio. Isso quer dizer que a apostadora da Ucrânia dividiu a premiação com outro apostador, à época.

Esse resultado mostra que qualquer pessoa pode faturar na Mega Millions, não importa de qual país jogue.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse o site.