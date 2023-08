Megan Rapinoe anuncia que vai se despedir do USWNT no dia 24 de setembro

Megan Rapinoe, bicampeã mundial pela Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos, jogará sua última partida profissional no dia 24 de setembro, no Soldier Field, em Chicago, conforme anunciado pela Federação de Futebol dos Estados Unidos na terça-feira.

A atacante de 38 anos anunciou sua aposentadoria como jogadora profissional em julho, antes do início da Copa do Mundo Feminina de 2023, e disse que o faria no final da atual temporada da NWSL, onde joga pelo OL Reign. .

Rapinoe fez história dentro e fora de campo

Rapinoesem dúvida uma das jogadoras mais importantes da história do futebol masculino e feminino dos Estados Unidos, encerrará sua carreira com 203 internacionalizações profissionais, marca que apenas 14 jogadores alcançaram na história dos Estados Unidos.

Como internacional dos EUA, Rapinoe marcou 63 gols e deu 73 assistências. Ela estreou em 2006 e fez história com títulos mundiais em 2015 e 2019.

Ela também fez parte da expedição dos EUA na última Copa do Mundo, onde os EUA buscavam bater o recorde com sua terceira coroa.

No entanto, o USWNT foi eliminado pela Suécia nas oitavas de final, após uma disputa de pênaltis em que Rapinoe errou a tentativa.

“As pessoas podem pensar que encerrar minha carreira traz tristeza, mas quando olho para trás, para meus mais de 30 anos jogando futebol, minhas principais emoções são alegria e gratidão”. Rapinoe disse.

Uma figura de destaque para a comunidade LGBT

Rapinoe também é uma figura chave na luta pelos direitos LGBT (seu parceiro é uma lenda do basquete Sue Pássaro), e também pelo seu ativismo na promoção da igualdade de remuneração entre homens e mulheres.

Em 2022, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, o maior prêmio civil dos Estados Unidos.