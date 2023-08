Meghan Markle comemora 42 anos sem o príncipe Harry

AAntes de seu aniversário de 42 anos, Meghan Markle teria marcado a ocasião assistindo ao filme ‘Barbie’ ao lado de sua amiga Portia De Rossi e algumas outras namoradas próximas.

Elas gostaram do sucesso de inspiração feminista estrelado por margot robbie em um cinema de Santa Bárbara no início desta semana.

Enquanto isso, de acordo com a página seis, seu marido, o príncipe Harry, permaneceu em sua luxuosa propriedade de US $ 14 milhões em Montecito, Califórnia.

Continuando as comemorações, a ex-estrela de ‘Suits’ estendeu as festividades juntando-se a amigos no luxuoso hotel San Ysidro Ranch em Santa Bárbara na noite de segunda-feira.

Relatos de testemunhas revelaram que Meghan interagiu com uma despedida de solteira, posando para fotos e criando vídeos.

“Meghan foi desejar boa sorte à noiva”, disse uma fonte à página seis.

Embora Príncipe Harry escolheu ficar para trás enquanto Meghan aproveitava seu tempo com os amigos no início da semana, ele fez questão de homenagear seu dia especial.

O casal foi flagrado jantando no Tre Lune, frequentado por celebridades, em Montecito, na quarta-feira.

Quanto aos seus planos para MeghanAniversário real de, caindo na sexta-feira, Page Six informou que o casal vai passar o dia em sua casa com seus dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.