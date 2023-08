Meghan Markle completa 42 anos sem votos de melhoras públicas da realeza

O negócio é o seguinte… A Duquesa de Sussex comemorou seu aniversário com amigos indo ver o filme de sucesso, “Barbie”, em um teatro em Santa Bárbara, Califórnia, mas seu marido, Príncipe Harry não acompanhou.

No Palácio de Buckingham, na Inglaterra, Rei Carlos , Rainha Camila , Príncipe William dar Princesa Kate todos ficaram calados sobre o grande dia de Meghan.

Um representante do Palace explicou por que, andaime TMZ … Eles não marcam todos os aniversários de todos os membros da Família Real. Mas eles tendem a marcar aniversários para membros da realeza que trabalham – e atualmente, Harry e Meghan não se encaixa nesse perfil .

Claro, não podemos ter certeza se os Royals não ligaram para Meghan em particular ou enviaram um e-mail ou mensagem de texto, desejando-lhe um feliz aniversário. Mas, dada a relação gelada entre a realeza e Meghan/Harry, isso parece um pouco improvável.

No ano passado, porém, para a celebração do 41º aniversário de Meghan, Charles, Camilla, William e Kate twittaram uma foto deles juntos com uma legenda que dizia: “Desejando um feliz aniversário para a Duquesa de Sussex!”