Meghan Markle está considerando voltar a atuar após o sucesso de ‘Suits’?

Rumors ligando Meghan Markle com um retorno à atuação continuam girando, em grande parte devido ao sucesso inesperado de ‘Suits’ na Netflix.

A duquesa de Sussex apareceu em 108 episódios do drama legal antes de partir em 2017 e se casar Príncipe Harry.

No entanto, o programa se tornou um sucesso na plataforma de streaming neste verão, quebrando recordes como o programa número um pela terceira semana consecutiva.

Por que Suits explodiu tanto na Netflix? https://t.co/4qGQQW3S0x ? The Daily Dot (@dailydot) 10 de agosto de 2023

Meghan Markle voltará a atuar?

Markle entrou no mundo do podcasting e do trabalho de caridade desde que deixou seu cargo como membro da realeza sênior, e ela afirmou anteriormente que seus dias de atuação ficaram para trás.

“Atuar não será uma área de foco, Meghan Markle não fará um retorno na frente das câmeras e não retomará sua carreira como atriz”, disse um porta-voz da WME quando ela assinou com eles em abril.

No entanto, agora existem sugestões Markle pode ter mudado de ideia.

“Tudo isso mudou rapidamente com sua segunda participação em ‘Suits'”, disse um executivo sênior do estúdio ao Sunday Express.

“Os números da Netflix são o assunto de Hollywood e, com relação ao resto de seus colegas de elenco, Meghan é, sem dúvida, a força motriz por trás disso.

“Ame-a ou odeie-a, as pessoas não se cansam dela e seus conselheiros na WME estão totalmente cientes de que ela agora pode comandar salários do tamanho de uma lista A para qualquer filme ou projeto de TV em que ela escolha atuar.

“Ela pode não querer ficar atrás das câmeras com dois filhos pequenos, bem como uma carga de trabalho completa com ela e a produtora de Harry’s Archewell, mas eles podem permitir que ela recuse o que se tornou uma oportunidade de ouro?

“Seus conselheiros estão dizendo a ela que ela nunca esteve em uma posição melhor para lucrar com sua fama com novos projetos diante das câmeras, dada a incrível demanda dos fãs para ver seu antigo programa ‘Suits’.”

Com certeza valerá a pena assistir Markleos próximos movimentos, caso ela considere um retorno à sua antiga profissão.