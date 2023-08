Meghan Markle está em negociações para um retorno emocionante como atriz após o sucesso da reprise de ‘Suits’, diz fonte

GAdivinha quem pode estar voltando ao mundo da atuação? Isso é Meghan Markle. O Duquesa de Sussex está supostamente em negociações com alguns “diretores e produtores de grande nome” para fazê-la retornar à cena de atuação, uma fonte conta.

Aparentemente, a demanda dos fãs para ver Meghan voltar à ação é bastante alto, especialmente porque “Se adequa“ainda é um grande sucesso nas reprises. Uma fonte sorrateira diz:” Ela está animada. Embora ela adorasse conseguir um novo papel na TV, Meghan realmente quer cravar os dentes em um papel dramático no cinema. Ela acha que um Oscar estaria em seu futuro.”

Meghan Markle foi vista usando um adesivo antiestresse no pulsoParker Johnson

Para quem perdeu, Meghan já tocou Raquel Zane no popular drama jurídico dos EUA “Se adequa“de 2011 a 2018. Ela deixou o show após seu noivado com o Príncipe Harry, mas parece que o vírus da atuação ainda não saiu de seu sistema. E embora ela não tenha anunciado publicamente seus planos de retorno, há rumores de que ela está recebendo ofertas a torto e a direito.

A fonte revela: “Ela recebeu um monte de ofertas nos últimos cinco anos, mas recusou porque realmente estava tentando abraçar a vida real e, mais tarde, abrir um novo caminho nos bastidores de Hollywood com Harry. tudo mudou. Com outras oportunidades se esgotando, ela está procurando ativamente por papéis e conversando com alguns diretores e produtores de renome. Harry apoia 100% tudo isso. Atuar é o que Meghan sabe e o que ela sempre amou. “

Harry também poderia ser ator

Surpreendentemente, parece Meghan também pensa que seu marido, Príncipe Harry, tem algum potencial de atuação. A fonte derrama o chá: “Ela diz que ele seria um bom ator. Mas Harry acredita que seria ridicularizado por isso, então é improvável que ele co-estrelasse algo com Meghan. Ele pode fazer isso um dia!” Quem sabe algum dia veremos o casal real compartilhando a tela.