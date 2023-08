Melhores Câmeras Instantâneas (“foto sai na hora”) 2023

As melhores câmeras instantâneas são aquelas que imprimem as fotos na hora e permitem que os usuários guardem registros dos momentos. Então, se você deseja comprar um desses equipamentos deve comprar as opções em alta no mercado.

Se você está em busca de uma câmera instantânea, confira neste artigo quais são os oito melhores modelos. Além disso, veja as características de cada uma para fazer a escolha certa.

Por que ter uma câmera instantânea?

A câmera instantânea é um aparelho que permite fotografar e imprimir a imagem no mesmo minuto. Dessa forma, diferente de outros equipamentos, não é preciso levar as fotos para serem reveladas ou realizar o descarregamento em um computador.

Dentre as vantagens de ter uma câmera dessa vale destacar a experiência única que proporcionam. Assim, além de registrar os momentos, elas entregam cópias físicas para você guardar.

Quais as melhores câmeras instantâneas?

Se você deseja conhecer as melhores câmeras instantâneas veja uma lista a seguir com os oito principais modelos do mercado:

Fujifilm Instax Mini 11; Kodak Mini Shot 2; Fujifilm Instax Mini 40; Polaroid Now I-Type; Domary Câmera; Instax Mini Link 2; Kodak Printomatic; Por fim, a Instax Mini 12.

Nos próximos tópicos, saiba um pouco mais sobre os diferenciais de cada um dos modelos para escolher a melhor para você.

1 – Fujifilm Instax Mini 11

Para começar o ranking de câmeras instantâneas, a Fujifilm Instax Mini 11 se destaca pelas fotos retangulares e menores. Ou seja, traz um design mais retrô e estiloso. Além disso, ela tem uma lente retrátil, que possibilita um melhor enquadramento das imagens.

Outro diferencial é que possui exposição e flash automático, que tornam seu uso mais prático e ajudam na obtenção de fotos com mais qualidade. Por fim, a câmera ainda tem distância focal ajustável, a partir de 30 centímetros.

2 – Kodak Mini Shot 2 está entre as melhores câmeras instantâneas

Outro aparelho que está na lista das melhores câmeras instantâneas é a Kodak Mini Shot 2, que tem um design retrô e sistema exclusivo com lente dupla, além de ter foco automático.

A máquina tem um foco fixo para as selfies, que varia entre 55 cm a 1,3 m de distância. Há mais um diferencial, que é uma lente telefoto, que permite ampliar o alcance das fotografias. Bem como, tem temporizador de 9 segundos e dupla exposição.

3 – Fujifilm Instax Mini 40

Com um estilo clássico e recursos modernos, a Fujifilm Instax Mini 40, revela as imagens instantaneamente, no formato 5×7,6 cm. Para complementar, tem um modo automático de exposição, que permite um ajuste para cada tipo de ambiente.

Mais um diferencial da câmera é que ela tem um espelho frontal, que ajuda na captura das selfies perfeitas. Por fim, seu foco automático facilita na captura de imagens com mais qualidade.

Há ainda mais um destaque, que é o modo de exposição prolongada. Assim, você pode criar efeitos de luz diferentes em suas fotos. Bem como, tem disparo com temporizador, ideal para fotos em grupo ou autorretratos.

4 – Polaroid Now I-Type

Dentre as melhores câmeras instantâneas está a Polaroid Now I-Type, que entrega fotos de muito qualidade, com cores vibrantes e detalhes nítidos. Além disso, tem foco automático, que torna os resultados mais definidos.

O modelo conta também com uma grande gama de recursos adicionais. Entre eles, o temporizador, dupla exposição e o indicador de carga de bateria.

5 – Domary Câmera está entre as melhores câmeras instantâneas

Partindo para o fim da lista, temo a Domary Câmera, que possui imagens com qualidade de 16 megapixels e grava vídeos com definição de 1080p. Ou seja, além de imprimir as fotos, ela ainda permite registrar momentos únicos em vídeo.

A câmera faz impressões em preto e branco apenas e é destinada para o público infantil. Por isso, após imprimir os arquivos, elas podem colorir como desejar. Por fim, ela ainda tem a função MP3 player, para que seu filho possa ouvir músicas durante o uso.

6 – Instax Mini Link 2

Continuando a lista das melhores câmeras instantâneas está a Instax Mini Link 2, que não é exatamente uma câmera, mas sim uma impressora. Portanto, você pode enviar arquivos do seu celular para serem impressos.

Ela tem conexão bluetooth e, por meio do aplicativo da impressora, você pode editar as imagens. Assim, pode ajustar brilho, contraste, adicionar filtros e molduras antes de realizar a impressão.

7 – Kodak Printomatic

O penúltimo modelo do ranking é a Kodak Printomatic, que é ideal para o dia a dia. Então, além de ser leve e fina, permite tirar até 25 fotos por carga de bateria e aceita cartões de memória Micro SD de até 256 GB.

Tem um flash automático e sistema óptico avançado para selfies, com câmera de 5 MP. Por fim, vale destacar que as impressões são de alta qualidade, com cores vivas e riquezas de detalhes.

8 – Instax Mini 12 está entre as melhores câmeras instantâneas

Para encerrar a lista das melhores câmeras instantâneas temos a Instax Mini 12, que é uma das versões mais recentes da Fuji. Assim, a impressão das fotos é feita em até 5 segundos e com muita qualidade.

Ela tem flash ajustado automaticamente, bem como a exposição. Além disso, tem um modo especial para selfies e fotos de aproximação. Por fim, destaca-se por ter um espelho selfie ao lado da lente, para que garanta as melhores poses.