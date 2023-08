Melissa Joan Hart quase foi demitida de ‘Sabrina’: fiz um ensaio fotográfico de cueca!

EUna década de 1990, Melissa Joan Hart foi uma das estrelas de TV mais populares graças ao seu papel em ‘Sabrina, a Bruxa Adolescente’.

Porém, ela esteve muito perto de ser demitida daquele programa por causa de uma sessão de fotos.

“Estou em uma festa e meu advogado aparece e diz ‘Você fez uma sessão de fotos para a revista Maxim?’”, Ela revelou ao aparecer no Pod Meets World.

“Eu digo ‘Sim, eu fiz’ e eles dizem ‘Bem, você está sendo processado e demitido do seu programa, então não fale com a imprensa, não faça nada’.

“Recebo um telefonema no meu celular da minha mãe, minha produtora, que disse ‘O que você fez?’ e eu pensei ‘Não sei, seja lá o que meu assessor me disse para fazer na sessão de fotos’.

“Eu fiz uma sessão de fotos para Maxim! É Maxim, claro que você vai estar de cueca.”

Isso aconteceu em um momento em que a atriz também havia sido dispensada de um papel em ‘Filme de terror’.

“Meu pai vem até mim e diz ‘Você está bem?’ e eu disse ‘Não'”, ela continuou.

“Ele me abraçou e eu chorei ainda mais porque meu pai estava me abraçando.

“Estou sendo demitido do meu programa, acabei de ser demitido do ‘Filme de terror’ e acabei de terminar com meu namorado.”

O pedido de desculpas de Melissa Joan Hart pela sessão de fotos da Maxim

Para a sorte da atriz, ela conseguiu manter sua posição em ‘Sabrina’, mas não antes de escrever uma carta de desculpas.

O problema foi resolvido e ela pôde aparecer em ‘Sabrina’, até muito depois do ensaio fotográfico de 1995.