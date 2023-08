Menores são PROIBIDOS de usar internet? VERDADE é exposta

Você já deve estar ciente das maravilhas da rede mundial de computadores e certamente a utiliza diariamente, não é mesmo? Contudo, ultimamente, as discussões sobre os potenciais perigos associados ao uso da Internet também têm crescido significativamente.

Um acontecimento recente amplificou ainda mais esse debate: uma região de dimensões colossais decidiu restringir o acesso à Internet para indivíduos com menos de 18 anos. Contudo, é crucial entender os motivos por trás dessa definição e sua aplicação a esse segmento da população. Portanto, é importante ficar informado para saber se essa restrição poderá chegar a outros lugares, inclusive ao seu local de residência, em breve.

Internet limitada para menores de idade

Uma medida oficial foi tomada. Em um movimento controverso, um dos maiores países do mundo determinou efetivamente a restrição do acesso à Internet para usuários menores de 18 anos.

Essa política vinha sendo amplamente debatida e finalmente foi implementada, com data marcada para entrar em vigor. Dada a relevância global da China, essa decisão tem sido objeto de intensa discussão.

Embora o objetivo declarado seja “nobel”, muitos especialistas consideram essa ação um passo drástico e até exagerado por parte do governo chinês. Mas, por que a Internet estará limitada para os menores de 18 anos? A intenção oficial é proteger essa parcela da população contra os riscos e vícios associados ao uso excessivo da internet.

Como funcionará a restrição?

As medidas foram anunciadas e passarão a valer a partir de 02 de setembro. Segundo as diretrizes estabelecidas, esse grupo de usuários ficará proibido de acessar a rede entre 22h e 6h da manhã.

Isso não significa, contudo, que essa geração inteiramente digital ficará sem acesso à Internet. O que o governo chinês propõe é uma limitação para evitar o uso prejudicial durante horários considerados “perigosos”.

Além da restrição total nesse período, as crianças com menos de 8 anos terão apenas 40 minutos diários de acesso. Conquanto, os adolescentes entre 16 e 17 anos poderão usar a rede por apenas 2 horas ao dia.



Essas medidas foram elaboradas com base em diretrizes da Administração do Ciberespaço da China (CAC), reconhecida como uma das mais rigorosas do mundo.

A internet será completamente proibida para os menores na China?

Não! É fundamental desmentir a notícia falsa que afirma que esses jovens e crianças terão o acesso à Internet completamente proibido. Essa informação não procede.

Segundo a definição, os pais ou responsáveis pelas crianças e jovens podem desativar essa restrição, se necessário. Dessa forma, eles poderão “controlar” ou ajudar a gerenciar o uso da Internet dentro dos limites estabelecidos pelo governo.

Por fim, ainda não é possível prever qual será o resultado prático dessas medidas. Contudo, a intenção é reduzir os casos de jovens verdadeiramente viciados na web. Apesar de ser uma medida rigorosa, ela pode, de fato, fazer diferença em situações mais graves, onde crianças já nascem praticamente “grudadas” a dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores.

Modem 5G não tem cabo e trabalha com fibra ótica

Já imaginou ter a principal conexão de internet da sua residência em formato de Wi-Fi, sem depender de cabos conectados a um modem ou roteador? Isso é possível com a tecnologia FWA (Acesso Fixo sem Fio), que acaba de ser lançada no Brasil.

A Claro introduziu nesta quarta-feira (2) os primeiros planos de internet para casas e empresas no país que utilizam a rede móvel 5G como base para o FWA. Essa inovação está inicialmente disponível em apenas cinco cidades: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. No entanto, a empresa tem planos de gradualmente expandir para outras regiões.

Os modems que servirão para oferecer essa nova tecnologia são os Claro 5G+ com Wi-Fi 6, desenvolvidos pela Intelbrás e equipados com o conjunto de chips da Qualcomm. Esses modems captam o sinal 5G e distribuem a conexão sem fio para até 128 dispositivos. Portanto, estar em uma área com cobertura 5G é um requisito essencial.

A instalação do sistema é muito simples. Basta inserir o chip 5G no novo modem, que será conectado diretamente à tomada.