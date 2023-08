mensagem no aplicativo do Bolsa Família é esclarecida

Os pagamentos do Bolsa Família tiveram início na última sexta-feira, dia 18, e com isso, milhares de beneficiários estão tentando acessar os aplicativos oficiais do governo em busca de informações sobre a situação de seu pagamento mensal.

No entanto, o aplicativo do Caixa Tem está apresentando falhas contínuas no momento do acesso, o que está trazendo preocupações aos beneficiários. Em uma dessas falhas é possível visualizar uma mensagem, o que tem gerado dúvidas em muitos brasileiros.

Além disso, recentemente, milhares de beneficiários entraram em contato com a Central do Cadastro Único através do número 111, em busca de informações sobre os benefícios assistenciais, e receberam a notícia de que o Auxílio Gás estava liberado. Porém, no aplicativo, essa informação não esta disponível.

E afinal, será mesmo que o Auxílio Gás será concedido para todos aqueles que receberam uma resposta afirmativa da Central 111? E quem não está conseguindo acessar o Caixa Tem é porque teve o benefício bloqueado neste mês?

Para tranquilizar as famílias, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), pasta responsável por gerenciar os programas sociais, se pronunciou a respeito de erros no sistema e informações equivocadas.

Bolsa Família: pagamentos de agosto

A Caixa Econômica Federal realiza os depósitos levando em consideração a numeração final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, seguindo o que consta no calendário oficial divulgado pelo governo.

Lembre-se que pagamentos programados para segunda-feira podem ser antecipados, dependendo das circunstâncias, e que governo está adotando medidas para atender grupos em regiões afetadas por desastres ambientais, antecipando alguns pagamentos para hoje.

Veja o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto:



Você também pode gostar:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto – podendo ser antecipado para dia 19

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto – podendo ser antecipado para dia 26

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

É válido ressaltar que os valores são depositados no Caixa Tem, sendo possível movimentá-los pelo próprio aplicativo, e também realizar o saque do dinheiro nas agências da Caixa ou nas lotéricas.

Cesta de benefícios Bolsa Família

Lembre-se: o que forma o valor do Bolsa Família é a composição familiar. Isso inclui:

Benefício primeira infância , um extra de R$150, concedido a crianças entre 0 e 7 anos incompletos;

, um extra de R$150, concedido a crianças entre 0 e 7 anos incompletos; Benefício variável familiar , um extra de R$50, concedido a gestantes, lactantes, crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos;

, um extra de R$50, concedido a gestantes, lactantes, crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício de renda e cidadania , referente ao valor mínimo per capita por integrante da família, no valor de R$142;

, referente ao valor mínimo per capita por integrante da família, no valor de R$142; Benefício complementar, concedido às famílias cuja soma dos valores dos integrantes da família não atinja R$600.

Bolsa Família e Auxílio Gás: MDS se pronuncia

Estas questões preocupantes envolvendo os pagamentos do Bolsa Família e Vale Gás, incluindo problemas no aplicativo do Caixa Tem, foram esclarecidas pelo MDS. Ficar atento às atualizações oficiais será importante para obter informações precisas sobre o funcionamento dos benefícios. Veja agora!

Mensagem no aplicativo Caixa Tem

Os aplicativos do Caixa Tem e do Bolsa Família são a ponte entre os milhares de beneficiários e o Governo Federal. É através deles que as famílias conseguem ter acesso aos valores, dados, e também a notificações relacionadas a bloqueios, cancelamentos e suspensões.

No entanto, mensalmente, os aplicativos passam por uma atualização na base de dados, o que prejudica o funcionamento no momento da consulta dos usuários, e podem causar interrupções temporárias no acesso. Como consequência, fica visível para milhares de usuários a mensagem que diz: “Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde.”

Para aqueles que receberam essa notificação, o MDS esclareceu em comunicado que não há com o que se preocupar. Estão realizando algumas mudanças nos servidores e, por este motivo, é necessária a atualização no módulo de segurança.

A previsão é de que, em breve, a consulta através dos aplicativos seja normalizada e os beneficiários voltarão a ter acesso às informações sobre o benefício.

Portanto, se você recebeu esta mensagem, aguarde um pouco mais e tente novamente em um outro momento.

Auxílio Gás: novos beneficiários?

Nos últimos dias, milhares de beneficiários entraram em contato com a Central de Atendimento do Cadastro Único pelo número 111, e receberam a informação de que o seu Auxílio Gás estava liberado. Porém, ao consultarem o Caixa Tem, ele não aparece disponível. Por que isso acontece?

Tudo isso pode ser explicado como um erro de sistema das informações fornecidas pela Central 111. A Caixa Econômica Federal e o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) informaram que o Programa Auxílio Gás não aprovou novos beneficiários neste mês de agosto.

Portanto, terão acesso aos valores somente aquelas famílias que já habitualmente recebem o Auxílio Gás, e quem possui o direito a receber, poderá visualizar a parcela no aplicativo.

Então, se você tiver direito ao Auxílio Gás, as informações devem estar disponíveis no aplicativo, conforme esclarecido pela Caixa Econômica e pelo Centro de Referência em Assistência Social.

Bolsa Família: pente fino segue acontecendo

Já foram constatadas inúmeras irregularidades entre os cadastros dos beneficiários do programa assistencial e, por este motivo, cerca de 3 milhões de famílias tiveram benefício interrompido nos últimos meses.

Como foi dito, o MDS possui um planejamento mensal onde são analisados os cadastros de maneira minuciosa para garantir que só permaneçam no programa aqueles que realmente necessitam do benefício.

Cadastro Único segue como base para o Bolsa Família

O Bolsa Família faz parte da cesta de programas sociais do Cadastro Único. O CadÚnico é uma base de dados que mantém os registros das famílias de baixa renda no Brasil e que vivem em situação de vulnerabilidade social.

O Cadastro Único é uma importante base de dados que ajuda a identificar famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social para acesso a diversos benefícios como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa social de energia, entre vários outros.

Atualmente, cerca de 30 políticas federais utilizam o Cadastro Único como referência. Para permanecer na folha de pagamento dos benefícios sociais, as famílias devem realizar a atualização cadastral no prazo máximo de 24 meses a partir da última entrevista, ou quando houver alteração nos dados informados ou quando o governo emitir um comunicado solicitando este procedimento,

Manter as informações atualizadas é fundamental para garantir a continuidade dos benefícios.