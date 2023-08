MENSAGEM no aplicativo do INSS deixa brasileiros PREOCUPADOS; como fazer?

Por intermédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os cidadãos brasileiros que contribuem obtêm a oportunidade de utilizar diversos suportes. No entanto, ao dar início a uma solicitação, é comum deparar-se com uma mensagem preocupante, para muitos.

Às vezes, a seguinte notificação surge na tela do aplicativo: “Sua demanda está retida devido a uma necessidade a ser atendida”. Dessa forma, qual é o curso de ação típico a ser seguido para resolver pendências no INSS? Confira o processo em detalhes.

Como resolver pendências no INSS?

Essa “falha” ocorre quando existem pendências de documentação durante a análise do pedido aberto. Assim, apesar de a terminologia ser desafiadora para muitos compreenderem, basicamente comunica ao assegurado que é necessário adicionar ou renovar os registros.

Estas modificações podem ser efetuadas de duas maneiras distintas. Em geral, estas pendências são comunicadas via mensagem de texto ou diretamente através do app.

Tais desajustes podem ser resolvidos por meio do aplicativo Meu INSS, o qual pode ser transferido por intermédio da loja de apps de qualquer dispositivo — seja ele Android ou iOS. É de grande importância fazer o download somente de fontes oficiais, prevenindo a utilização de páginas de terceiros.

Caso o beneficiário opte, existe a possibilidade de programar um encontro em pessoa via central de atendimento, contactando o número 135. Neste cenário, após a reserva, será agendado um dia em que o futuro beneficiado terá de comparecer à agência do órgão, munido dos registros necessários para inclusão na solicitação.

Qual o tempo estipulado?

Consequentemente, é imperativo que este processo seja conduzido o mais expeditamente possível. Em um intervalo de 30 dias, para ser mais preciso. Importa frisar que este período é validado a partir do instante em que o assegurado recebeu a notificação referente à pendência.

Considerando que o limite pode ser prorrogado mediante uma solicitação formal — geralmente realizada por um advogado. Para maiores detalhes relacionados à análise ou à documentação pendente, é crucial entrar em comunicação com o centro de atendimento, utilizando o número 135.



Para aqueles que optem por seguir a primeira alternativa e agregar os registros via app/página da web, o processo é bastante descomplicado. Confira o procedimento em detalhes.

Acesse o app Meu INSS;

Toque em ‘Acesso’ e efetue a autenticação com a conta governamental;

Clique em ‘Atendimento de Necessidade’;

Toque em ‘Registro’;

Complete as seções e anexe os registros;

Toque em finalizar.

Feito! O procedimento é simples e pode ser concluído em apenas alguns minutos. Caso prefira, existe a possibilidade de dirigir-se à agência para obter maior segurança e também esclarecer quaisquer questões em suspenso relacionadas ao procedimento. Importa ressaltar que tal ação pode ser realizada por qualquer indivíduo, desde que detenha as informações do requerimento.

Este processo é integralmente gratuito, por conseguinte, o INSS nunca cobra qualquer tarifa para conceder benefícios ou assistências. Caso alguém proporcione tal cobrança, trata-se inquestionavelmente de um esquema. Consequentemente, é essencial permanecer vigilante para evitar ser vítima desse tipo de golpe.

Aposentados são chamados para pesquisa

A partir desta segunda-feira (07), começa o Primeiro Censo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Nesta fase inicial, que ocorrerá de forma digital, aproximadamente 240 mil indivíduos aposentados e afastados do Setor Executivo ligados à administração estadual de Minas Gerais serão chamados a tomar parte.

Esse procedimento é fundamental para a preservação do planejamento previdenciário e a atualização das informações cadastrais no Ministério da Previdência Nacional. A etapa precedente do levantamento já envolveu os beneficiários de pensões.

Como previamente mencionado, a colaboração na pesquisa ocorrerá pela internet, por meio do link disponibilizado no sítio eletrônico do Instituto, Coprev ou também no Portal do Empregado Público. Importa recordar que a contribuição dos cidadãos idosos enquadrados na situação mencionada é compulsória.

Com o intuito de instruir o público quanto aos procedimentos de recenseamento, a Divisão de Previdência conduziu uma transmissão ao vivo na segunda-feira. Conquanto, foi feito por intermédio do canal do YouTube Ipsemg Online.

Durante a transmissão, os participantes foram familiarizados com o passo-a-passo e tiveram a possibilidade de enviar suas perguntas por meio do chat. O Ipsemg Online também oferece orientações para a execução do levantamento.