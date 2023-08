Mensagens de vídeo chegam para usuários de iPhone

O WhatsApp está lançando uma novidade para os usuários de iPhone: as mensagens de vídeo. A novidade está disponível na atualização 23.16.78, que chegou recentemente para o sistema iOS, e permite que os usuários do app gravem vídeos curtos, de até um minuto, de forma tão simples quanto é feito com os áudios hoje. A informação consta na descrição oficial da atualização, conforme revelado pelo site WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o WhatsApp.

O recurso já tinha sido revelado anteriormente pelo próprio Mark Zuckerberg, dono do WhatsApp, no perfil oficial da Meta no Instagram. para experimentar esse recurso, basta tocar no botão do microfone em uma conversa para mudar para o modo de vídeo e segurar para gravar o vídeo. Assim como acontece com as mensagens de voz, também é possível deslizar para cima para bloquear e gravar o vídeo com as mãos livres.

Para que servem as mensagens de vídeo

As mensagens de vídeo oferecem aos usuários uma maneira mais rápida e personalizada de transmitir compartilhar momentos, diferente dos vídeos normais editáveis e encaminháveis. Na verdade, uma mensagem de vídeo é mais como enviar algo imediatamente, em vez de salvá-lo para enviar mais tarde, como um vídeo normal.

É importante destacar que as mensagens de vídeo são sempre criptografadas de ponta a ponta: isso significa que ninguém de fora da conversa, nem mesmo o WhatsApp, pode acessá-las.

Na descrição oficial da atualização também é mencionado que é possível compartilhar a tela do smartphone durante videochamadas, facilitando a interação. Se você não possui um desses recursos, observe que algumas contas poderão recebê-los na próxima semana, conforme indicado na descrição oficial. Fique atento atualizando regularmente o WhatsApp na App Store.

Novidades para Comunidades

O WhatsApp também está testando novidades para as Comunidades dentro do iPhone. O recurso mais novo é a tela de informações da comunidade, que visa ajudar novos usuários a encontrar rapidamente o que precisam de uma Comunidade. O recurso surgiu para testes na atualização 23.16.1.75 do WhatsApp beta para iOS.



Conforme mostrado na captura de tela feita pelo WABetaInfo, uma nova interface aprimorada está disponível ao visualizar as informações da comunidade. Esta seção inclui duas guias que permitem aos usuários acessar imediatamente as informações da comunidade e dos anúncios.

Essa melhoria na interface definitivamente ajuda os administradores da comunidade a ter controle imediato sobre suas comunidades, sem precisar mudar para seções diferentes. Como sempre, um ponto de entrada para editar as configurações do grupo e da comunidade está disponível para os administradores da comunidade nesta seção.

Embora essas mudanças possam não se destacar significativamente individualmente, elas contribuem coletivamente para o aprimoramento de todo o aplicativo. Ao apresentar uma interface renovada para as informações da comunidade, o WhatsApp visa fornecer aos usuários uma ferramenta adicional revisada para acessar rapidamente os detalhes e configurações da comunidade. Além disso, as mudanças tornam esta seção mais fácil de entender para as novas pessoas que irão explorar as Comunidades do WhatsApp.

Exemplos de comunidade

Para continuar aprimorando as Comunidades, outra atualização do WhatsApp beta para iOS, de número 23.16.1.76, veio para fornecer exemplos de como construir uma comunidade de sucesso. Já em testes, este recurso traz alguns exemplos de como criar uma comunidade no WhatsApp.

O atalho redireciona para um FAQ oficial do WhatsApp que fornece aos usuários algumas instruções e dicas sobre a criação da comunidade, a capacidade de adicionar grupos à comunidade e como alcançar os membros compartilhando atualizações usando o grupo especial de anúncios.

Aparentemente, as Comunidades são um recurso pode ser complicado de usar e entender, especialmente para aqueles que costumam usar o WhatsApp apenas para mensagens de texto instantâneas regulares, então o WhatsApp quer fornecer a esses usuários alguns exemplos úteis. Com isso, ao mostrar como criar e usar comunidades, o WhatsApp visa convencer mais pessoas a tentar criar uma comunidade para gerenciar grupos com interesses semelhantes.