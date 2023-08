Merab Dvalishvili grita com Sean O’Malley: “Roubei a jaqueta dele, então vamos ver se consigo roubar o cinto dele agora’

Ao que tudo indica, Merab Dvalishvili deve ser o próximo na fila para a disputa pelo título dos galos. Mesmo assim, ele ainda está esperando para ouvir o novo campeão do UFC, Sean O’Malley, divulgar seu nome.

Atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas, incluindo uma vitória desigual sobre Petr Yan em sua luta anterior, Dvalishvili está perto do topo do ranking com 135 libras. Mas ele nunca quis enfrentar o amigo de longa data e companheiro de equipe Aljamain Sterling quando era campeão, então não buscou a disputa pelo título.

Embora Dvalishvili ainda cedesse a Sterling se lhe fosse oferecida uma revanche imediata, o lutador georgiano de 32 anos está ansioso para ter sua própria chance pelo ouro. O problema é que O’Malley está muito mais interessado em uma possível revanche contra Chito Vera. O’Malley até sugeriu uma luta de boxe com Gervonta Davis no futuro.

“É isso: eles sabem que sou uma luta difícil para o Sean e é por isso que tentam não mencionar meu nome”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting. “Ninguém mencionou meu nome. Eu fico tipo, ‘Mano, estou aqui. Sou o candidato número 1 depois de Aljo.

“Eles mencionaram todo mundo! Mencionaram Petr Yan, mencionaram Chito Vera, mencionaram todo mundo. É louco.”

Para O’Malley, a pressão pela revanche com Vera se resume a uma derrota anterior, que é a única mancha em seu currículo. A desvantagem é que Vera acabou de perder para Cory Sandhagen em março, antes de se recuperar com uma vitória sobre Pedro Munhoz no UFC 292.

Por mais que a vingança esteja na mente de O’Malley, Dvalishvili não entende como essa luta faz sentido.

“Todos concordamos que Chito Vera não merece a luta pelo título”, disse Dvalishvili. “Depois de Aljo, sou o candidato número 1 e O’Malley deveria me desafiar. Devíamos lutar. Tenho uma sequência de nove vitórias consecutivas. O’Malley, você é o campeão, você é o rei agora e deveria querer lutar contra os melhores dos melhores. Depois do Aljo, sou o melhor aqui. Você deveria lutar comigo. Mesmo se eu estiver ferido, posso lutar com você com uma mão se quiser lutar no próximo mês. Estou pronto. Eu sou o cara que ele deveria chamar.

“Todo mundo, Henry [Cejudo], bom lutador, mas acabou de perder. Chito Vera foi dominado antes [by Cory Sandhagen]. Cory Sandhagen teve a chance de ganhar o título, perdeu algumas vezes e agora está lesionado. Ele é um bom lutador, mas está lesionado, então não poderá lutar tão cedo. Estou bem. Já tive uma pequena lesão antes, mas agora estou saudável e estarei pronto para a luta no mês que vem”.

Deixando de lado a derrota de Vera para Sandhagen, Dvalishvili admite que não ficou muito impressionado com a vitória de Chito sobre Munhoz, que aparentemente foi tudo o que ele precisava para ganhar consideração por uma chance pelo cinturão.

“Como você vai lutar contra Chito Vera depois dessa apresentação?” Dvalishvili disse. “Ele é um bom lutador, mas vamos lá. Ele foi dominado e perdeu para Sandhagen, e Sandhagen nem estava lutando. Imagine o que posso fazer com ele, ou o que Aljo pode fazer com ele, ou o que Henry Cejudo pode fazer com Chito Vera. Tenho certeza que eles veem perigo. Eles estão tentando me evitar.

“Eles não querem lutar comigo porque sou uma luta difícil, mas ao mesmo tempo, talvez estilisticamente seja bom. Não sou um grande atacante, principalmente minha mão direita, vai levar anos para minha mão direita chegar onde estava antes, mas não vou esperar. Ainda vou lutar e há uma chance de ele me nocautear também. Se você é um campeão, você tem que arriscar. Somos lutadores. Eu sempre corro um risco.”

Após a vitória sobre Yan em março, Dvalishvili passou por uma cirurgia na mão e foi impedido de marcar outra luta. Agora, ele só pensa na disputa pelo título, principalmente se O’Malley realmente quiser retornar em dezembro.

Dvalishvili também é rápido em apontar que tem sua própria história com O’Malley. Ele ficou famoso por pegar a jaqueta de O’Malley durante um confronto com Sterling no UFC 288, o que levou a um momento viral quando ele comemorou com ela em cima da jaula antes de uma quase briga começar.

Dvalishvili acabou ficando com a jaqueta e até a usou na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 292 enquanto provocava O’Malley na plateia.

Agora, Dvalishvili está tentando se atualizar pegando outra coisa de O’Malley que ele cobiça.

“Eu roubei a jaqueta dele, então vamos ver se consigo roubar o cinto dele agora”, disse Dvalishvili.

Até que O’Malley receba um cartão amarelo por uma luta, Dvalishvili continuará pressionando por sua chance de conseguir a próxima chance pelo título. Se O’Malley realmente quer solidificar seu reinado e vencer os melhores dos melhores no peso galo, só deve haver um nome em mente.

“Estarei pronto [for December]”, disse Dvalishvili. “Mesmo que eu tenha que lutar com uma mão, lutarei com uma mão. Sou um guerreiro. Me machuquei antes da luta do Petr Yan, ainda lutei. Eu ainda ganhei. Sou um guerreiro e luto com qualquer um, mas agora se o Aljo não voltar logo e não fizer a revanche tão cedo, eu sou o cara para lutar com o Sean. Ele deveria saber meu nome. Meu nome é Merab Dvalishvili. MERAB.”