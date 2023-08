Merab Dvalishvili rouba os holofotes usando jaqueta que levou de Sean O’Malley para coletiva de imprensa pré-luta do UFC 292

Merab Dvalishvili não está lutando no UFC 292 no sábado, mas conseguiu roubar os holofotes na coletiva de imprensa pré-luta depois que ele chegou vestindo uma jaqueta que pegou de Sean O’Malley em maio.

O momento hilário aconteceu quando Dvalishvili apareceu para ocupar seu lugar, e era impossível ignorar que ele estava usando a mesma jaqueta de couro vermelha que O’Malley usava quando enfrentou Aljamain Sterling após a vitória do campeão peso galo do UFC sobre Henry Cejudo. Naquela noite, Dvalishvili vestiu a jaqueta de O’Malley e subiu até o topo da gaiola, recebendo um rugido do público em Nova Jersey antes de uma quase briga estourar no octógono.

Desta vez, Dvalisvhili exibiu com orgulho a jaqueta que pegou de O’Malley – e obviamente nunca mais voltou – com o extravagante contendor do peso galo mirando nele quando foi questionado sobre a escolha de roupas do lutador georgiano.

A verdadeira estrela do #UFC292 conferência de imprensa não está no palco Merab Dvalishvili estava sentado no meio da multidão e acabou de ser escoltado até a seção de imprensa, onde exibiu sua jaqueta vermelha pic.twitter.com/QOII17DZ5I — Justin Barrasso (@JustinBarrasso) 17 de agosto de 2023

“A única razão pela qual alguém sabe o nome de Merab é porque eu entreguei a ele minha jaqueta”, disse O’Malley. “É isso.”

Quanto a Sterling, ele se levantou e aplaudiu seu companheiro de longa data e amigo enquanto gritava “vamos Merab” com um sorriso no rosto.

Apesar das alegações de O’Malley, Dvalishvili certamente tem a atenção de todos antes da noite de sábado – ele pode ser o próximo na fila para disputar o título. Mais recentemente, Dvalisvhili teve um desempenho dominante para derrotar o ex-campeão peso galo Petr Yan e subir perto do topo do ranking com 135 libras.

Embora Dvalisvhli tenha sido inflexível de que nunca lutaria com Sterling, todos os sinais apontam para a saída de Sterling da divisão se ele passar por O’Malley no UFC 292. Isso poderia então entregar o reinado a Dvalishvili como a próxima pessoa na fila para conseguir um crack em ouro.